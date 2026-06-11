Abandonan una corona fúnebre en casa de una diputada mexicana que ha criticado la violencia en Sinaloa

La diputada Paola Gárate Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, denunció haber sido víctima de un acto de intimidación luego de que una corona fúnebre fuera colocada frente a su casa en Culiacán.

El hecho ocurrió la tarde-noche del miércoles 10 de junio, cuando la legisladora encontró el arreglo floral en la entrada de su vivienda.

La corona llevaba un listón con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela”, lo que generó una inmediata movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras peritos iniciaron las investigaciones correspondientes para recabar evidencias y determinar la identidad de los responsables.

Paola Gárate, diputada local del PRI recibió una corona fúnebre en su domicilio ubicado al sur de Culiacán. El partido la respalda. pic.twitter.com/QW9pJhD4BG — Damaris Lopez Rios (@Damaris_Lopez_R) June 11, 2026

La dirigencia del PRI condenó los hechos y exigió una investigación exhaustiva. El presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó el incidente como una amenaza directa contra la legisladora y demandó que las autoridades federales y estatales garanticen su seguridad.

Paola Gárate ha mantenido una postura crítica respecto a la situación de inseguridad en Sinaloa. Desde el Congreso local ha denunciado la violencia que enfrenta la entidad, ha cuestionado la actuación de las autoridades en casos de desapariciones y secuestros, y ha realizado señalamientos sobre presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.

De acuerdo con versiones difundidas por diversos medios, la diputada aseguró que no había recibido amenazas directas antes de este episodio, aunque señaló que en ocasiones anteriores había solicitado medidas de protección debido a su actividad política.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar si el mensaje constituye una amenaza directa contra la legisladora.

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