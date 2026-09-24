Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 24 septiembre de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 24 septiembre de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 24 de septiembre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Las relaciones abrirán perspectivas de aprendizaje dentro de tu comunidad. Conocerás personas elocuentes y se despertará tu interés por ampliar el diálogo grupal. Además, surgirán oportunidades para involucrarte en proyectos sociales, favoreciendo una participación activa en lo colectivo.
Tauro
04/20 – 05/20
En el trabajo tu inventiva te permitirá avanzar y sentar precedentes. Cada conexión diaria contribuirá al éxito. Si aplicas diálogo y estrategia, podrás plasmar tus sueños profesionales, alcanzando metas y demostrando que tu inteligencia y creatividad son herramientas imprescindibles.
Géminis
05/21 – 06/20
Con la Luna en el sector del extranjero, surgirán amistades con personas de otras regiones y aparecerán oportunidades de estudios que te estimulen. Explorar, aprender y desarrollarte será tu entretenimiento favorito, mientras amplías horizontes, vives experiencias y descubres nuevas perspectivas.
Cáncer
06/21 – 07/20
Surgirán operaciones financieras vinculadas a bienes o sociedades familiares. Será clave aplicar inteligencia y estrategia. Escuchar las opiniones de tu familia te permitirá comprender mejor cómo administrar recursos compartidos y sacarles provecho.
Leo
07/21 – 08/21
A través de tus alianzas recibirás colaboración para avanzar en sueños e ideales compartidos. Escuchar las opiniones de tu pareja o socio será clave, pues sus perspectivas ampliarán tu visión y te permitirán comprender el panorama completo. El diálogo y la apertura favorecerán el encuentro.
Virgo
08/22 – 09/22
En el trabajo, la combinación de pensamiento estratégico y buenas alianzas elevará tu desempeño. Hoy podrías negociar mejoras salariales, especialmente si te comunicas con amabilidad. Aplicar inteligencia y diplomacia en cada paso traerá avances y recompensas en las tareas diarias.
Libra
09/23 – 10/22
En el amor, la inteligencia y la palabra amable serán tus mejores aliados. Deslumbrarás con tu encanto al comunicar opiniones y expresar ideas. La creatividad te permitirá destacar y mostrar tu singularidad. Tus gestos dejarán huella, despertando nuevas formas de disfrutar el romance.
Escorpio
10/23 – 11/22
Recibirás la solidaridad que necesitas de tus seres cercanos. Sus perspectivas ayudarán a resolver dilemas del pasado que requieren un cierre. Gracias a la intervención benéfica de angelitos o entidades de luz, algunos asuntos domésticos podrán resolverse fácilmente.
Sagitario
11/23 – 12/20
Estarás analítico y, al conversar, notarás la creatividad y las oportunidades de cambio a tu alrededor. Presta atención a las ideas que surgen en tu entorno social y demuestra interés genuino por comprender cómo piensa el otro. El diálogo te abrirá nuevos caminos y posibilidades.
Capricornio
12/21 – 01/19
Una visión amplia será clave para administrar tu dinero y planificar gastos frente a los cambios. La prosperidad dependerá de tu inventiva. Información valiosa de alguien influyente te permitirá ampliar tu capital y moverte con estrategia en lo financiero, promoviendo el avance económico.
Acuario
01/20 – 02/18
Asumirás un papel adelantado a tu tiempo, mostrando iniciativas con visión de futuro. Actuar de acuerdo con creencias y miradas positivas será clave ahora. Ampliar tu conocimiento te dará capacidad para abrir caminos y guiar a otros, estimulando cambios y convirtiéndote en buena influencia.
Piscis
02/19 – 03/20
Es momento de liberarte de pensamientos que perturban tu ánimo. Identifica palabras o situaciones que causaron conflicto, ofrece disculpas, suelta resentimientos y aplica el perdón. Al liberarte internamente, elevas tu espíritu y contribuyes al bienestar espiritual de otros.