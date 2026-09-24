Horóscopo de hoy para Escorpio del 24 septiembre de 2026

Recibirás la solidaridad que necesitas de tus seres cercanos. Sus perspectivas ayudarán a resolver dilemas del pasado que requieren un cierre. Gracias a la intervención benéfica de angelitos o entidades de luz, algunos asuntos domésticos podrán resolverse fácilmente.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Escorpio El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.