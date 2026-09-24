La Unión Europea y Canadá impulsan Alianza Internacional OceanEye

La Unión Europea y Canadá pusieron en marcha la Alianza Internacional OceanEye para el Sistema Mundial de Observación de los Océanos, una iniciativa a la que ya se han sumado una treintena de países con el compromiso de movilizar al menos 211 millones de euros (240 millones de USD) durante los próximos años.

Más de 200 millones para vigilar los océanos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, presentaron el proyecto durante un evento celebrado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con el objetivo de captar recursos para reforzar la vigilancia científica de los océanos a escala global.

La Unión Europea anunció una contribución de 92 millones de euros procedentes del programa de investigación Horizonte, mientras que Canadá aportará 82 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 51 millones de euros, a lo largo de los próximos cinco años.

Junto a las aportaciones comprometidas por el resto de socios, la financiación inicial asciende ya a al menos 211 millones de euros (240 millones de USD), combinando contribuciones económicas directas y recursos materiales.

Buques, drones y sensores para mejorar la información oceánica

Según la Comisión Europea, la iniciativa se apoyará también en el despliegue de medios científicos y tecnológicos como buques de investigación, sensores oceanográficos, drones marinos e instalaciones de procesamiento de datos.

Estos recursos tendrán como objetivo mantener las redes de observación ya existentes, cerrar lagunas de información consideradas críticas y fortalecer la infraestructura global dedicada al seguimiento de los océanos.

El sistema que genera 120,000 observaciones diarias

La alianza respaldará al Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS), copatrocinado por la UNESCO y la Organización Meteorológica Mundial.

Actualmente, este sistema recopila alrededor de 120.000 observaciones diarias procedentes de unas 8.000 plataformas operadas por 64 países y 17 redes internacionales de observación.

Los datos obtenidos permiten mejorar las previsiones meteorológicas y climáticas, reforzar la seguridad marítima, proteger a las comunidades costeras, impulsar la conservación de la biodiversidad marina y favorecer el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas al océano.

Alemania, Colombia, Brasil y muchos otros se suman a OceanEye

Además de la Unión Europea y Canadá, forman parte de la iniciativa países como Angola, Brasil, Chile, Colombia, Cabo Verde, Costa Rica, Islandia, Madagascar, Mauricio, México, Namibia, Noruega, Palaos, Corea del Sur, Reino Unido e Islas Feroe.

También participan individualmente varios Estados miembros de la UE, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Bélgica, Grecia, Países Bajos, Croacia, Chipre, Malta y Eslovenia.

Los promotores prevén celebrar nuevos eventos de recaudación y compromiso financiero entre 2026 y 2028, incluyendo citas internacionales como la COP31, con el fin de garantizar la sostenibilidad de un sistema que depende en gran medida de las aportaciones de un reducido grupo de grandes donantes.

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