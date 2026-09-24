Mar Solís, por su propia senda

Sin que su famoso padre supiera, Mar Solís grabó el tema “Invéntame”, uno de los muchos clásicos de este cantautor michoacano. Cuando la canción quedó terminada, Mar fue a mostrársela. La reacción que tuvo su padre la dejó pasmada.

“Me dijo que quería acompañarme en esta canción como la segunda voz”, contó Mar.

Y así fue como el nuevo sencillo de esta artista incluye la voz de Marco Antonio Solís “El Buki”, quien quedó asombrado con la versión que hizo su hija; el tema ha sido interpretada por figuras como el propio Solís, Mon Laferte, Remy Valenzuela y Romeo Santos. Solo que Mar la grabó con mariachi y al ritmo de cumbia.

Mar dice que nunca se le ocurrió pedirle eso a su papá, y que cuando él se ofreció a colaborar, fue de una forma natural, sin forzar nada.

“[A pesar de que es compositor] yo no le pido que me escriba canciones”, dijo. “Aunque eso sería un sueño y me encantaría”.

Mar dice que, contrario a lo que mucha gente piensa, su padre tiene poca o nada de injerencia en su carrera como intérprete. Y demostrar que tiene talento ha sido una lucha cuesta arriba desde que decidió convertirse en cantante.

Debutó en 2022 con el lanzamiento de un EP en inglés con composiciones propias porque quería que la reconocieran como productora y con eso ganarse el respeto de quienes no creían en su talento. Pero aún así muchos siguen dudando hasta el punto en que cree que eso nunca va a parar.

“Siento que la gente siempre me va a asociar [con mi padre] o juzgar”, dijo. “Creo que todos en este mundo merecemos un espacio para ser y para compartir quiénes somos”.

A la par de “Invéntame”, Mar está trabajando en su disco debut, que aún no tiene título ni fecha de salida. Lo que sí es un hecho es la primera gira de su carrera, que comienza el 3 de octubre en el Pacific Electric de Los Angeles y que lleva por nombre “Tu Tutu Tour”. Recorrerá también teatros de San Diego, McAllen, Dallas y Chicago.

Sus presentaciones incluirán mayormente temas que ella ha escrito, algunos covers y un par de canciones de su padre.

Cuando estos compromisos terminen, toda su energía se enfocará en su disco debut, que dice, llegará en “tiempo divino”. Y cuando eso suceda, lo gritará a los cuatro vientos.

En detalle

Qué: Tu Tutu Tour, de Mar Solís

Cuándo: sábado 3 de octubre a las 8 pm

Dónde: Pacific Electric, 1729 Naud St., Los Angeles

Cómo: boletos desde $12; informes ticketmaster.com