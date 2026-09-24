Presidente de China obsequia dos pandas gigantes a EE.UU. y le ofrece 100 mil visas para estudiantes

Durante una visita diplomática llevada a cabo en la Casa Blanca, Xi Jinping, presidente de China, sorprendió al obsequiarle a Estados Unidos un par de pandas gigantes y además ofrecer 100 mil visas para estudiantes interesados en cursar algunas de las carreras ofertadas en la nación asiática.

“Tengo una buena noticia. En unos días, dos pandas, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán a su nuevo hogar en el zoológico de Atlanta y conocerán al pueblo estadounidense. El panda gigante ha sido un embajador de la amistad entre chinos y estadounidenses”, expresó el mandatario frente a un nutrido grupo de representantes de los medios informativos congregados para cubrir su agenda de trabajo en Washington.

Algunas imágenes de los osos fueron compartidas en redes sociales por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

La presencia del máximo responsable del “Gigante Asiático” obedece a una invitación realizada por Trump con el objetivo de mantener la estabilidad en la que es considerada la relación bilateral más trascendental a nivel global.

President Donald J. Trump and the First Lady Greet President Xi and Madame Peng for a State Dinner. pic.twitter.com/I0AGChHx4c — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Desde el inicio de la segunda etapa del republicano de 80 años al frente del gobierno de Washington, las exportaciones de productos y mercancías fabricadas en China para dirigirlas al mercado consumidor estadounidense se han visto afectadas ante la imposición de aranceles.

Dicha medida proteccionista a desacelerado a la economía de toda Asia y por ello Xi Jinping está tratando de consolidar una tregua comercial con su mayor adversario al cual también le ofreció 100 mil visas estudiantiles dirigidas a ciudadanos estadounidenses interesados en obtener una formación académica en alguna de sus mejores instituciones educativas.

“Lograr la gran revitalización de la nación china y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande pueden ir de la mano. La esperanza de la relación entre China y Estados Unidos reside en nuestro pueblo, y su futuro reside en los jóvenes”, expresó el líder chino.

Para Donald Trump resulta clave mejorar su relación con Xi Jinping, pues eso enviaría un mensaje positivo a los mercados financieros en un momento en que la guerra declarada por Estados Unidos en contra de Irán ha generado una crisis energética sin prescedentes.

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