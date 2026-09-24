Violencia en México: linchan y queman a dos indígenas señalados por “brujería”

Las autoridades de Chiapas (sureste de México) investigan el linchamiento de dos personas de origen maya tseltal en la comunidad de Las Tacitas, municipio de Ocosingo, luego de que habitantes las señalaran presuntamente por practicar “brujería”. Los hechos ocurrieron la noche del martes 22 de septiembre en esta localidad de la región Selva, donde, de acuerdo con testimonios recogidos en la comunidad, un grupo de pobladores retuvo a las víctimas y las trasladó hasta el domo o plaza principal.

Durante varias horas, las personas fueron sometidas a agresiones físicas y verbales. Posteriormente, fueron rociadas con combustible y quemadas. Videos difundidos en redes sociales muestran a una de las víctimas envuelta en llamas mientras intenta desplazarse por el lugar, rodeada por pobladores. La información disponible inicialmente generó discrepancias sobre el número de víctimas. Mientras fuentes vinculadas al Ministerio Público señalaron que se trataba de un hombre que murió calcinado, Protección Civil de la región Selva reportó que fueron dos personas, un hombre y una mujer.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar quiénes participaron en el ataque.

? REPORTAN LINCHAMIENTO POR PRESUNTA BRUJERÍA EN OCOSINGO, CHIAPAS



Autoridades investigan un presunto linchamiento ocurrido en la comunidad indígena de Las Tacitas, en Ocosingo, Chiapas, donde al menos una persona habría sido quemada tras ser señalada por supuestas prácticas de? pic.twitter.com/WmqJhAj00o — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) September 24, 2026

Autoridades buscan esclarecer el número de víctimas y detener a responsables

La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, confirmó que existe comunicación con familiares de las víctimas y que continúan las investigaciones para establecer las circunstancias del linchamiento y deslindar responsabilidades. Hasta los primeros reportes, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública no habían ingresado a Las Tacitas.

Protección Civil también informó que no recibió una solicitud de apoyo durante el ataque, una situación que retrasó la intervención de las autoridades y complicó la recopilación de información oficial.

Los familiares de las víctimas exigieron que se investiguen los hechos y que los responsables sean detenidos. A esta petición se sumaron autoridades tradicionales de comunidades de la zona, que reclamaron la aplicación de la ley. El caso ocurre en una región que ya registra antecedentes de violencia comunitaria. En 2020, dos hombres, Antonio Vázquez Silvano y Francisco Vázquez Silvano, fueron sacados de una cárcel ejidal en El Censo, Ocosingo, y posteriormente rociados con gasolina y quemados dentro de una escuela, según informó entonces la FGE. Un tercer detenido, identificado como Manuel “N”, fue rescatado antes de ser atacado.

La Fiscalía abrió en aquella ocasión una investigación por homicidio y desplegó un grupo interinstitucional para realizar patrullajes, aunque no se ha reportado una consecuencia legal contra quienes participaron en el linchamiento. De acuerdo con datos citados de la organización Causa en Común, México registró 129 linchamientos y 694 intentos de ajusticiamiento por propia mano durante un periodo de cuatro años. Guerrero, Puebla, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Oaxaca estuvieron entre los estados con mayor incidencia. La organización señaló que en muchos de estos casos las víctimas mueren quemadas.

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