3 signos del zodiaco esperan un cambio positivo el último fin de semana de septiembre

El último fin de semana de septiembre de 2026 llega acompañado de un movimiento astrológico que, según la interpretación del horóscopo, podría marcar un punto de transformación para algunos signos del zodiaco.

El sábado 26 de septiembre, el Sol en Libra formará un trígono con Plutón en Acuario, un aspecto relacionado con procesos de renovación, poder personal y cambios profundos.

Esta configuración se produce en medio de un periodo especialmente activo, apenas unos días después del equinoccio de otoño y de la Luna llena de la Cosecha.

Para Capricornio, Aries y Escorpio, la energía de este tránsito puede coincidir con nuevas ideas, soluciones a problemas pendientes y una mayor disposición para comenzar una etapa diferente, según predicciones publicadas por Your tango.

En astrología, el trígono es considerado un aspecto armónico entre dos planetas. Cuando involucra al Sol y Plutón, se interpreta como una combinación relacionada con la transformación, la voluntad y la capacidad de realizar cambios importantes.

El Sol en Libra pone atención en el equilibrio, las relaciones y la manera en que interactuamos con los demás, mientras que Plutón en Acuario se vincula con procesos profundos de renovación y ruptura con viejos patrones. Y para estos tres signos, significa una transformación positiva.

1. Capricornio

Para Capricornio, el trígono Sol-Plutón puede poner el foco tanto en la vida personal como en los objetivos profesionales.

Algunas situaciones que anteriormente parecían impedir su avance podrían comenzar a perder importancia.

Capricornio es un signo asociado tradicionalmente con la disciplina, la responsabilidad y la perseverancia.

Durante este tránsito, esa capacidad para trabajar por objetivos puede combinarse con un deseo más profundo de transformar su realidad.

El 26 de septiembre puede ser un momento para tomar decisiones que llevan tiempo rondando por su cabeza.

En lugar de esperar a que las circunstancias cambien por sí solas, podría sentirse preparado para participar activamente en esa transformación.

La clave estará en aprovechar las oportunidades con claridad y evitar que el deseo de avanzar se convierta en una necesidad de controlar absolutamente todo.

2. Aries

Aries podría sentir una energía renovada durante el último fin de semana de septiembre.

Después de un periodo en el que la rutina pudo comenzar a resultar monótona, el trígono entre el Sol y Plutón puede coincidir con el deseo de probar algo diferente.

La influencia de Acuario se asocia con innovación y nuevas perspectivas, mientras que Aries aporta iniciativa y espíritu emprendedor.

La combinación puede despertar el interés por comenzar un proyecto creativo o explorar una actividad que hasta ahora había quedado pendiente.

i has estado pensando en desarrollar una idea, aprender algo nuevo o darle un giro a un proyecto personal, este periodo puede servir como impulso simbólico para comenzar.

Lo importante será convertir la inspiración en acciones concretas. Una buena idea necesita también planificación y constancia para transformarse en un resultado.

3. Escorpio

Escorpio también aparece entre los signos que podrían experimentar con mayor intensidad este tránsito.

En su caso, la energía puede manifestarse a través de una etapa de creatividad, curiosidad y concentración.

Durante estos días, Escorpio podría sentirse especialmente conectado con aquello que está haciendo.

El trabajo y los proyectos personales pueden dejar de percibirse únicamente como obligaciones y convertirse en actividades estimulantes.

El trígono Sol-Plutón puede interpretarse como una oportunidad para profundizar en una idea y descubrir nuevas posibilidades.

La curiosidad será uno de los motores principales. En lugar de intentar acelerar los resultados, disfrutar del proceso puede permitir que las ideas evolucionen naturalmente.

La transformación no siempre ocurre mediante grandes acontecimientos; en ocasiones comienza con una nueva forma de observar lo que ya tenemos delante.