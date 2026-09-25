El tiempo de hoy en Dallas para este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 93 grados Fahrenheit (34ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se espera escasa nubosidad. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 72 grados Fahrenheit (22ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 6 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:17 h y se marchará a las 19:20 h. Durante el día habrá 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 91 grados Fahrenheit (23 y 33 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 5% por la mañana, 25% por la tarde y 5% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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