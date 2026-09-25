Gerardo Torrado fue una muesca más en las decisiones ilógicas de la directiva de Tigres

Con una estela de decisiones muy controvertidas contra directivos y técnicos de la talla de Ricardo Ferretti y Robert Dante Siboldi, la salida del director deportivo Gerardo Torrado solo fue una muesca más en la pistola del implacable alto mando de los Tigres de la UANL.



Lo anterior surge después de que el exmundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se apareció de sorpresa en el programa Sin Censura con David Faitelson, donde sin pelos en la lengua decidió sacar los trapitos al sol sobre su renuncia.

Gerardo Torrado sobre su salida de Tigres.



"Salgo por diferencias irreconciliables. Yo tenía otra visión para el proyecto desde la elección del entrenador. Yo no estaba tan de acuerdo con esa decisión (Vucetich)"



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Un mes después de abandonar el nido felino, el famoso “Borrego” finalmente explicó qué ocurrió detrás de las puertas de la directiva, asegurando que su salida respondió a diferencias irreconciliables sobre el rumbo deportivo.



La gota que derramó el vaso fue la decisión institucional de colocar a Víctor Manuel Vucetich como el mandamás del banquillo, una sacudida que tomó a todos por sorpresa y terminó por reestructurar la cúpula regia.



Le hicieron el trabajo de reversa



Mientras el entonces vicepresidente deportivo se partía el alma trabajando en un proceso profundo para encontrar al técnico ideal, la institución decidió irse por la libre y amarrar al experimentado “Rey Midas”.



Torrado fue directo al explicar el punto de quiebre, pues consideraba que su labor para seleccionar al sustituto de Guido Pizarro había sido lo suficientemente seria y estructurada como para que le cambiaran la jugada a última hora.



“Salgo de Tigres por diferencias irreconciliables donde yo tenía otra visión para el proyecto, desde la elección del entrenador, y ellos deciden poner a Víctor Manuel”, soltó el exdirectivo con el orgullo herido.



Conversaciones secretas en la directiva felina



Aunque el excontención de la selección nacional prefirió guardarse los insultos y no utilizó la palabra “imposición”, su relato dejó más que claro que el histórico timonel mexicano fue un dedazo de los de pantalón largo.



El contexto refuerza esa tremenda ruptura, pues el propio Vucetich reconoció en su presentación que ya llevaba pláticas secretas con Mauricio Doehner, el enlace entre CEMEX y Sinergia Deportiva, desde meses atrás.

? ¿Hizo bien Gerardo Torrado en abandonar Tigres al no ser tomado en cuenta? ?



? Tras conocerse que no participó en la elección de Vuce, se abre el debate sobre su salida del conjunto felino. ?#YoVeoPasionFutbolera #TelevisaMonterrey pic.twitter.com/kuXGFl2h1S — Pasión Futbolera (@pasionfutbolera) September 25, 2026



O sea que, mientras los altos mandos ya tenían cocinado el trato con Vucetich, el pobre de Torrado andaba perdiendo el tiempo buscando alternativas internacionales en el extranjero de la jerarquía de Guillermo Barros Schelotto.



Se cierra el ciclo sin romper los platos



En esa danza de nombres para el banquillo regio también estuvieron metidos Juan Carlos Osorio y Óscar Pareja, opciones que se fueron directito a la basura cuando la directiva decidió que Vucetich tomara el control absoluto.



Al final del día, el “Rey Midas” se quedó con el pastel completo al asumir como director técnico interino y además tomar la silla directiva que el “Borrego” dejó vacante al agarrar sus maletas y marcharse del club.

#FutbolAlDía | GERARDO TORRADO ROMPE EL SILENCIO



??"Torrado se enteró que contrataron a Vucetich mientras el estaba entrenando".



??:Aldo Rodríguez pic.twitter.com/CJUH3OlxoC — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 25, 2026



Pese a calificar la situación como algo que ya no tenía remedio, Gerardo Torrado prefirió morderse la lengua y evitó convertir su salida en un ataque directo, asegurando estar agradecido por la oportunidad en una institución tan grande.

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