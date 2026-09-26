Cuatro turistas estadounidenses mueren tras explosión y derrumbe de un edificio en Atenas

Cuatro estadounidenses figuran entre las seis personas que fallecieron tras una explosión y el derrumbe de un edificio en el barrio turístico de Plaka, en Atenas, cerca de la Acrópolis, según informaron las autoridades.

La explosión, ocurrida al amanecer del viernes, probablemente fue causada por una fuga de gas, informó el alcalde de Atenas, Haris Doukas.

Las otras dos personas fallecidas fueron un anciano británico y su esposa griega, quienes vivían en el segundo piso del edificio de tres plantas, detalló la cadena estatal griega ERT.

La familia estadounidense, compuesta por cuatro miembros, alquilaba un apartamento en el primer piso y se preparaba para ir al aeropuerto horas después, el viernes, para regresar a Estados Unidos cuando ocurrió la explosión, según el periódico Kathimerini.

Athens blast horror – Six dead after building collapse in Greek capital’s historic Plaka district



The blast struck Lysikratous Street on September 25 morning, damaging nearby buildings and parked cars.



Two women were rescued and taken to hospital as authorities investigate the? pic.twitter.com/2Vc5MFz9nU — Viory Video (@vioryvideo) September 26, 2026

La explosión derribó el edificio residencial y causó daños a propiedades y vehículos en la calle. Dos mujeres resultaron heridas en un edificio contiguo en la calle Lysikratous, según informaron los bomberos a la Associated Press.

Por su parte, The New York Times señaló que la familia estadounidense estaba compuesta por una pareja, su hijo y la novia de este. Las autoridades griegas no dieron a conocer de inmediato sus identidades, edades ni su procedencia en Estados Unidos.

El sábado, reporteros de la AFP observaron excavadoras removiendo escombros en el lugar y cámaras termográficas desplegadas. “Estamos hablando de un desastre increíble”, declaró Doukas.

Dos edificios cercanos quedaron en estado peligroso, añadió, y se están realizando inspecciones “para determinar si pueden permanecer en pie o si también deben ser demolidos”.

Las imágenes de video del lugar mostraban escombros esparcidos por la calle, con coches aparcados destrozados por la caída de los restos. Las personas rescatadas por los bomberos del edificio contiguo eran todas turistas.

Dos edificios cercanos quedaron en estado peligroso, y se están realizando inspecciones para determinar si pueden permanecer en pie o si también deben ser demolidos.

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