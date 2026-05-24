Explosión en astillero de Staten Island deja un muerto y más de 30 heridos

Una explosión de gran magnitud registrada el viernes por la tarde en un astillero de Staten Island, Nueva York, dejó un saldo de un civil fallecido y decenas de miembros del New York City Fire Department heridos, informaron autoridades de la ciudad de Nueva York.

El incidente ocurrió en una instalación ubicada en Richmond Terrace, cerca de los muelles de carga de Staten Island, de acuerdo con Fox News.

Durante una conferencia de prensa, el subjefe asistente de emergencias médicas del FDNY, Ian Swords, confirmó que 34 integrantes del cuerpo de bomberos y servicios de emergencia fueron trasladados a hospitales locales.

Dos rescatistas permanecen en estado grave

Las autoridades indicaron que los casos más delicados corresponden a un inspector de incendios y un bombero que sufrieron lesiones asociadas a la onda expansiva de la explosión.

El Richmond University Medical Center informó que el inspector presenta una fractura temporal y una pequeña hemorragia cerebral, mientras que el bombero permanece bajo observación médica por posibles lesiones musculares derivadas del impacto.

El alcalde de New York City, Zohran Mamdani, señaló más tarde que el incendio había sido controlado.

“Fue una emergencia que evolucionó rápidamente, cobró una vida y dejó más de 30 civiles y socorristas heridos”, escribió el alcalde en redes sociales.

La explosión ocurrió durante labores de rescate

Según el jefe del FDNY, John Esposito, las autoridades recibieron una llamada alrededor de las 3:27 de la tarde reportando trabajadores atrapados en un espacio confinado dentro de un edificio metálico de aproximadamente 150 pies por 150 pies.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron humo y fuego en el sótano de la estructura ubicada cerca de los muelles.

Los bomberos ingresaron al edificio para buscar a dos trabajadores atrapados.

Poco después, a las 4:19 de la tarde, se produjo una “gran explosión” que desató un incendio de gran intensidad.

At approximately 3:30 p.m. Friday, the FDNY responded to reports of a fire at 3075 Richmond Terrace on Staten Island. Units arrived within minutes and were met with heavy smoke, limited visibility, and reports of workers trapped inside a confined space in the rear of the… pic.twitter.com/lbAvWiMzwj — FDNY (@FDNY) May 23, 2026

La explosión provocó un despliegue masivo de recursos de emergencia, con 68 unidades y 212 bomberos y paramédicos movilizados para controlar el incendio.

John Esposito explicó que varios bomberos se encontraban dentro de la estructura y sobre una barcaza cercana cuando ocurrió la detonación.

Las autoridades confirmaron posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de un civil.

Hasta las 8:00 de la noche, el FDNY indicó que el fuego estaba bajo control y que todas las búsquedas habían concluido.

No se reportan personas desaparecidas.

Autoridades iniciarán una investigación sobre la causa

Zohran Mamdani agradeció públicamente la labor de los equipos de emergencia y destacó que los rescatistas “corrieron hacia el peligro para que otros pudieran escapar”.

El alcalde también informó que los investigadores del FDNY realizarán una revisión exhaustiva para determinar qué provocó la explosión.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó en redes sociales que mantiene sus pensamientos con los bomberos y todas las personas afectadas por la tragedia.

La investigación sobre el incidente continúa abierta.

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