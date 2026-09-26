Gemini ya puede llamar por ti con Call for Me en los Pixel 11

Llamar a un restaurante para reservar una mesa o preguntar en una tienda si tienen una pieza disponible puede llevar más tiempo del que parece. Google quiere quitarte parte de ese trabajo con Call for Me, una nueva función en fase de pruebas que permite pedirle a Gemini que haga llamadas a negocios por ti. Ya es posible empezar a probarla, aunque por ahora el acceso está limitado a ciertos usuarios, con Pixel 11 en Estados Unidos.

La novedad apunta a una idea bastante atractiva. Tú le dices a Gemini qué necesitas conseguir y el asistente se ocupa de llamar, esperar si hace falta y conversar con quien atienda. No se trata de que la IA marque un número para pasarte el teléfono. La intención es que pueda encargarse de una gestión cotidiana mientras tú sigues lo que ocurre y conservas la opción de intervenir.

Qué es Call for Me y qué llamadas puede hacer Gemini por ti

Call for Me es un experimento de Google para delegar en Gemini llamadas rutinarias a negocios. Entre los ejemplos que ofrece la compañía están reservar una mesa en la terraza de un restaurante, comprobar si una ferretería tiene una pieza concreta y cambiar una cita para cortarse el pelo. También puede gestionar reservas o pedir que aparten un artículo.

Imagina que necesitas esa pieza para una reparación. En lugar de llamar a varias tiendas y repetir la misma pregunta, puedes pedirle a Gemini que se encargue de la consulta. El asistente realiza la llamada mediante la aplicación de Gemini en el Pixel 11, se presenta ante la persona que responde y desarrolla la conversación para atender la solicitud. También puede navegar por los menús telefónicos automatizados y esperar en línea cuando el negocio lo deja en espera.

Hay un detalle importante para quienes no quieran perder de vista la gestión. Durante la llamada puedes consultar una transcripción en directo y tomar el control en cualquier momento. Así, si aparece una pregunta que prefieres responder personalmente o la conversación requiere aclarar algo, puedes entrar tú. Google reconoce que dejar hablar a una IA en nombre de alguien exige confianza y presenta ese control del usuario como una pieza central de la experiencia.

La función recuerda a la ambición que Google mostró años atrás con Duplex, aunque esta prueba llega integrada en su apuesta actual por Gemini. También se suma a herramientas telefónicas de los Pixel como Hold for Me y Direct My Call. La diferencia que más llama la atención aquí es que Gemini puede mantener la conversación con el negocio para intentar resolver una tarea que le has encargado.

Cómo probar Call for Me en un Pixel 11

La prueba inicial está llegando a usuarios de Estados Unidos que tienen una suscripción a Gemini y participan en la beta de Phone by Google. Los móviles incluidos son el Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. Google la está desplegando como una vista previa temprana, así que cumplir esos requisitos no significa necesariamente que aparezca de inmediato en todos los dispositivos elegibles.

Por ahora, conviene tomar la palabra «probar» en serio. Google describe Call for Me como un experimento temprano y dice que está empezando con un grupo reducido para ajustar la experiencia. No ha anunciado en la información consultada una fecha para extender esta prueba a otros países ni para llevarla a más teléfonos.

Esa disponibilidad limitada también ayuda a entender el alcance actual de la noticia. Que Gemini ya pueda llamar por ti no significa que cualquier persona con la app instalada vaya a encontrar la función hoy. En esta primera etapa hacen falta un Pixel 11 de la serie compatible, acceso a Gemini mediante suscripción y la versión beta de la aplicación Teléfono de Google, además de estar en Estados Unidos.

Por qué importa que Gemini pueda hacer llamadas en tu nombre

Lo interesante de Call for Me no es únicamente escuchar a una IA hablar por teléfono. Su utilidad potencial está en ocuparse de esos pequeños trámites que suelen interrumpir el día. Consultar existencias, mover una reserva o esperar a que alguien atienda son tareas concretas, fáciles de describir, pero que todavía requieren tiempo y atención de una persona.

Al mismo tiempo, hay otra persona al otro lado de la línea. Google afirma que Gemini se identificará cuando llame y que quiere respetar el tiempo de los comercios y del personal que contesta. Según la compañía, estas llamadas representan a clientes reales que buscan hacer gestiones reales. Es un matiz importante para una tecnología cuyo valor dependerá también de cómo funcione para los negocios que reciben las llamadas.

La prueba deja abiertas preguntas que solo el uso cotidiano podrá responder. Habrá que ver cómo se desenvuelve Gemini cuando una tienda ofrece una alternativa inesperada, cuando faltan datos para cerrar una reserva o cuando la conversación se aparta de lo previsto. La transcripción en vivo y la posibilidad de tomar el control ofrecen una salida práctica en esas situaciones, pero esta sigue siendo una función experimental.

Call for Me ya empieza a llegar a un grupo limitado de propietarios de Pixel 11 en Estados Unidos y permite encargarle a Gemini llamadas reales para gestiones habituales. Para el resto, toca esperar a que Google amplíe la prueba y explique dónde y cuándo podrá utilizarse fuera de esta primera fase.

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