Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

Crecerá tu interés por la espiritualidad y cualquier meditación que hagas tendrá efectos muy beneficiosos, como un bálsamo. Visualiza un color que te transmita paz. Luego respira e imagínate envuelto en esa vibración positiva y luminosa, fluyendo con aceptación hacia tu mundo interior.

04/20 – 05/20

La interacción social se volverá natural y podrías conocer personas que prometen mucho, pero luego no cumplen. Al mismo tiempo, tus amigos cercanos demostrarán su entrega al vínculo. Confía en tu intuición para reconocer quiénes comparten realmente tus ideales.

05/21 – 06/20

Se presentará un momento ideal para crecer profesionalmente y aspirar a mejores puestos, porque estarán dadas las condiciones para el ascenso. Tu esfuerzo será reconocido y podrás establecer una conexión inspiradora en el trabajo. Aprovecha esta etapa para seguir tu vocación y proyectarte.

06/21 – 07/20

Tus creencias adquirirán mayor relevancia. Será un buen momento para estudiar, enseñar y ampliar tus conocimientos. Una intuición poderosa puede guiarte hacia experiencias positivas. Déjate llevar por esa sensibilidad y permite que tu visión del mundo se amplíe.

07/21 – 08/21

Desarrollarás una gran sensibilidad. Pueden surgir malentendidos en asuntos de herencias, préstamos o inversiones compartidas, sobre todo si te cuesta soltar. En momentos de crisis y transformación, será importante que no intentes controlarlo todo y te permitas fluir.

08/22 – 09/22

Te unirás a personas muy afines en el plano espiritual, como si las conocieras de otra vida. Pero también podrías enamorarte del príncipe o la princesa azul y descubrir después que no era como imaginabas. Conoce bien al otro y presta atención a lo que realmente te ofrece.

09/23 – 10/22

Prestarás ayuda de manera desinteresada y se activarán tus facultades para la curación. En el lugar donde trabajas, mantener una actitud servicial hará que todo funcione naturalmente. En cuanto a la salud, será necesario que purifiques tu organismo y prestes atención a los hábitos que prácticas.

10/23 – 11/22

Los cuerpos celestes envolverán tu vida sentimental de magia y podrías enamorarte como nunca. Aprenderás que el amor profundo puede sanar el alma y que las limitaciones terrenales no condicionan tu esencia romántica. También te atraerán el arte y la música, cómo fuentes de placer y expresión.

11/23 – 12/20

Desde el sector de la familia habrá una corriente de cariño y afecto. Cuando estés en casa, pon música instrumental de Reiki o meditación para mejorar la energía. También puedes poner una fuente de agua, porque su sonido te hará sentir protegido, como si te acunara.

12/21 – 01/19

El escenario astral te brindará sensibilidad y la posibilidad de estudiar algo relacionado con la sanación y las ciencias del espíritu. Gracias a esta influencia, aprenderás a expresar tus ideas de manera compasiva. Tendrás un contacto casi mágico con alguien que sientes como un hermano.

01/20 – 02/18

Comprobarás una de las leyes esenciales de la creación: “El Universo nos provee de todo lo que necesitamos”. Podrás materializar algunos de tus sueños más preciados, pero deberás tener cuidado con engaños y asuntos confusos en negocios y dinero. Escucha tu intuición.

02/19 – 03/20

Canalizarás tu verdadera naturaleza, orientada a la bondad, la sensibilidad y el humanitarismo. Demostrarás al mundo que eres un ser espiritual, creativo y amoroso. Te rodeará un aura de magia y encantamiento que atraerá aquellas experiencias con las que has soñado.