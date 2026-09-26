La DEA reactivó la ficha de búsqueda de “Mayito Flaco”, hijo de El Mayo Zambada

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reactivó este 25 de septiembre la búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, como parte de su programa de difusión de fugitivos.

La división de San Diego de la DEA volvió a publicar su ficha y señaló que Zambada Sicairos es requerido por autoridades estadounidenses por una acusación de conspiración para distribuir sustancias controladas. La agencia ubica su último paradero conocido en México.

De acuerdo con la información difundida por la DEA, Zambada Sicairos mide aproximadamente 1.75 metros, tiene cabello y ojos color café y también es identificado con los alias de “El Caballero” y “El Heredero del Monte”.

La ficha advierte además que podría estar armado y ser peligroso, por lo que las autoridades estadounidenses piden a la población no intentar detenerlo.

#FugitiveFriday: @DEASANDIEGODiv is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance.



Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to @USMarshalsHQ at https://t.co/e2ZN4t0nuF@TheJusticeDept pic.twitter.com/BSdpIOZPbN — DEA HQ (@DEAHQ) September 25, 2026

Recompensa de hasta 15 millones de dólares

El gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la localización y captura de Zambada Sicairos. La DEA lo identifica como integrante y líder de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “La Mayiza”.

La acusación estadounidense está relacionada con presuntas operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La DEA también ha señalado vínculos de la organización con grupos como Los Rusos, Los Flecha MZ, La Sombreriza y Los Cazadores.

La reaparición de Zambada Sicairos en los canales de búsqueda de la DEA no constituye una nueva acusación: la agencia estadounidense ya había difundido previamente una ficha en su contra y mantiene vigente el requerimiento judicial relacionado con la presunta conspiración para distribuir una sustancia controlada.

Tras la detención de su padre en Estados Unidos, en julio de 2024, Zambada Sicairos adquirió mayor relevancia dentro de la estructura conocida como “La Mayiza”.

La DEA mantiene abierta la recepción de información sobre el paradero del fugitivo a través de los canales oficiales de las autoridades estadounidenses.

Sigue leyendo:

– Quiénes son ahora los narcos más buscados por EE.UU. tras la caída de “El Mencho”.

– Hijo de “El Mayo” Zambada formó una alianza con otro grupo criminal para enfrenar al CJNG y a Los Chapitos.