Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este sábado 26 de septiembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un sábado con cielos despejados y ausencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:44 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:44 h. En total tendremos 12 horas de sol durante este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 86 grados Fahrenheit (18 y 30ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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