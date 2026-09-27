Cómo ponerle freno a tus invitados en el WiFi sin que nadie se queje

Cuando varias visitas se conectan a la misma red WiFi, una descarga grande, un partido en streaming o una actualización de consola puede dejar al resto navegando a paso de tortuga. La solución está en el router: activar el control de ancho de banda o QoS para asignar un límite razonable a los dispositivos invitados y conservar la estabilidad de tu conexión.

Cómo limitar el ancho de banda de tu WiFi para invitados desde el router

La mayoría de routers modernos incluyen una función conocida como QoS, siglas de Quality of Service, o directamente opciones como Bandwidth Control, Bandwidth Limiter, Traffic Control y Control de tráfico. Aunque los nombres cambian entre fabricantes, la finalidad es la misma: administrar cuánto internet puede utilizar cada equipo conectado.

Antes de entrar al panel de configuración, conviene hacer una medición real de tu conexión. Abre una prueba de velocidad desde un móvil o computadora conectada por WiFi y anota los resultados de descarga y subida. Es importante porque el router necesita conocer el caudal disponible para repartirlo correctamente.

Si tu plan entrega 300 Mbps de descarga y 30 Mbps de subida, no deberías introducir cifras superiores solo porque aparecen en la factura del proveedor. La velocidad efectiva casi siempre varía según la hora, la cobertura WiFi, la congestión de la red y el dispositivo utilizado para medirla.

Una fórmula práctica consiste en reservar la mayor parte del ancho de banda para la red principal y dejar a los invitados una porción suficiente para navegar, usar redes sociales, hacer videollamadas moderadas y ver contenido en calidad estándar. Por ejemplo, una red con 300 Mbps de bajada puede ofrecer a los visitantes un tope compartido de 30 a 60 Mbps sin comprometer actividades importantes en casa, como teletrabajo, gaming en línea o streaming 4K.

El límite no busca castigar a quien se conecta. Su valor está en evitar que un solo dispositivo transforme una conexión rápida en una experiencia lenta para todos.

Guía paso a paso para configurar un límite de velocidad en el router

El procedimiento puede variar ligeramente según la marca y el modelo, pero la ruta general es muy parecida en equipos TP-Link, ASUS, NETGEAR, Xiaomi, Mercusys, D-Link y routers entregados por los operadores de internet.

1. Conéctate a tu red WiFi principal

Usa una computadora o teléfono conectado al router que quieres configurar. Para evitar problemas durante el ajuste, es preferible no utilizar una red móvil ni una conexión WiFi ajena.

2. Abre el panel de administración del router

Desde el navegador, escribe la dirección de acceso del equipo. Las más habituales son estas:

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.100.1

routerlogin.net en algunos modelos NETGEAR

tplinkwifi.net en numerosos routers TP-Link

Si ninguna funciona, revisa la etiqueta situada en la parte inferior del router. Allí suele aparecer la dirección de acceso, el usuario predeterminado y una contraseña inicial. También puedes encontrar esos datos en la aplicación oficial del fabricante.

Inicia sesión con las credenciales de administrador. Si todavía usas la clave que venía de fábrica, este es un buen momento para cambiarla. La contraseña del panel del router debe ser distinta a la contraseña del WiFi.

3. Crea una red WiFi para invitados

Busca una sección con un nombre parecido a Red de invitados, Guest Network, Guest WiFi o Guest Access. Actívala y establece un nombre fácil de identificar, como “Casa_Julian_Invitados”.

También conviene asignarle una contraseña propia. Evita reutilizar la contraseña de tu red principal, porque una red de invitados bien configurada debe mantener aislados a quienes se conectan de tus computadoras, dispositivos inteligentes, unidades de almacenamiento y otros equipos locales.

En muchos routers puedes desactivar opciones como “Permitir que los invitados accedan a la red local” o “Permitir acceso a dispositivos LAN”. Déjalas desactivadas para proteger tus archivos, impresoras, cámaras, televisores y gadgets conectados. El WiFi de invitados debe dar acceso a internet, no a toda tu red doméstica.

4. Busca la función de control de ancho de banda

Ahora entra en el apartado avanzado del router. Según la marca, puedes encontrarlo en rutas como estas:

Avanzado > Red inalámbrica > Red de invitados

Avanzado > QoS

QoS adaptativo > Limitador de ancho de banda

Control de tráfico > Control de ancho de banda

Herramientas del sistema > Administración de dispositivos

En routers TP-Link compatibles, la configuración de la red de invitados puede incluir un ajuste llamado Bandwidth Control. Desde allí es posible habilitar el control para una o varias redes y establecer límites de descarga y subida.

En equipos ASUS, el ajuste puede aparecer dentro de QoS adaptativo. El fabricante indica que hay que activar el limitador, elegir el dispositivo correspondiente, definir el máximo de subida y bajada y aplicar los cambios.

5. Introduce el límite de descarga y subida

Aquí aparece el ajuste más importante. Algunos routers permiten limitar el total de la red de invitados, mientras que otros aplican una cifra máxima a cada dispositivo.

Para una casa con invitados ocasionales, una configuración útil podría ser esta:

Con 50 Mbps de descarga: asigna entre 10 y 15 Mbps compartidos para invitados

Con 100 Mbps de descarga: asigna entre 20 y 30 Mbps compartidos para invitados

Con 300 Mbps de descarga: asigna entre 30 y 60 Mbps compartidos para invitados

Con 600 Mbps o más: asigna entre 50 y 100 Mbps compartidos para invitados

La subida merece la misma atención. Si tienes 20 Mbps de carga y una persona inicia una copia automática de fotos o transmite video en directo, puede afectar videollamadas, juegos online y el envío de archivos. En ese caso, puedes dejar para invitados entre 3 y 8 Mbps de subida, según el uso esperado.

No hace falta ser excesivamente estricto. Un límite de 5 Mbps por dispositivo puede bastar para mensajería, redes sociales y navegación, pero quedará corto para videollamadas de alta calidad o streaming fluido. Un margen de 10 a 20 Mbps por equipo suele resultar más cómodo cuando tu conexión tiene capacidad suficiente.

6. Guarda los cambios y reinicia si el router lo solicita

Pulsa Guardar, Apply o Save. Algunos routers aplican la regla de inmediato. Otros reinician la red WiFi durante unos segundos.

Después, conecta un teléfono a la red de invitados y realiza una prueba de velocidad. Si el resultado supera ampliamente el límite configurado, revisa que hayas guardado la regla, que el dispositivo esté en la red correcta y que la opción de control de tráfico esté realmente activada.

Qué hacer si tu router no permite limitar la velocidad de invitados

No todos los routers de operadores incluyen controles avanzados. En ese escenario, revisa primero si existe una actualización de firmware desde el propio panel de administración o desde la app oficial. A veces, las funciones de QoS y control de tráfico llegan mediante actualizaciones del fabricante.

Si tu equipo no ofrece una red de invitados con límites propios, busca un menú de priorización por dispositivo. Allí podrás localizar teléfonos, laptops, televisores o consolas conectadas y asignarles menor prioridad. QoS no siempre fija una velocidad exacta, pero sí ayuda a que las tareas más sensibles mantengan una conexión estable cuando la red está ocupada.

NETGEAR explica que QoS permite priorizar el uso del ancho de banda para actividades concretas y dispositivos específicos cuando varias demandas compiten por una conexión limitada. En sus modelos Nighthawk, Dynamic QoS requiere introducir la velocidad de internet disponible para gestionar mejor el reparto del tráfico.

Esta opción resulta especialmente útil si en casa haces videollamadas, subes archivos pesados, juegas en línea o trabajas en la nube. La subida suele ser el cuello de botella menos visible, y también el que más rápido puede afectar la latencia de una partida o la calidad de una reunión.

Si necesitas un control mucho más granular, considera usar un router propio conectado al equipo de tu operadora. Los modelos orientados a usuarios avanzados suelen permitir perfiles por dispositivo, horarios de acceso, límites diarios, reglas para cada banda WiFi y estadísticas de consumo. Antes de comprar, busca específicamente compatibilidad con QoS por dispositivo, red de invitados aislada y limitador de ancho de banda.

Como regla final, no olvides revisar de vez en cuando la lista de equipos conectados. Si hay un dispositivo desconocido, cámbiale la contraseña a la red de invitados, desactiva la conexión sospechosa desde el router y utiliza una clave larga. Tener visitas en el WiFi no debería significar perder el control de tu conexión.

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