Adolescente de Wisconsin pasará 20 años en prisión por matar a su hermana durante una pelea por publicaciones en redes sociales

Una disputa familiar relacionada con publicaciones en redes sociales terminó con la muerte a tiros de una mujer de Wisconsin y con su hermano adolescente condenado a pasar dos décadas en prisión.

Hezile Frison, de 16 años, se declaró culpable de homicidio imprudente en primer grado por la muerte de su hermana Ashley Hudson, de 30 años, según una denuncia penal obtenida por Law&Crime.

Frison tenía 15 años cuando ocurrió el tiroteo, el 16 de junio de 2025. De acuerdo con los documentos judiciales, dos de sus hermanas menores se enfrentaron con Hudson por unas publicaciones en redes sociales y comenzaron a pelear con ella.

La pelea terminó con un disparo

Según la denuncia, dos testigos que no participaron en la confrontación comenzaron a grabar la pelea con sus teléfonos celulares después de escuchar la discusión afuera del apartamento de Hudson.

Las imágenes mostraron a dos mujeres enfrentándose físicamente con Hudson. Una de ellas llevaba un bate de béisbol.

Cuando Hudson intentó escapar y se metió en un automóvil estacionado, las mujeres presuntamente continuaron golpeándola con el bate.

Hudson finalmente salió del vehículo y sacó un cuchillo, que sostuvo, según los documentos, como una forma de mantener alejadas a las mujeres que la estaban atacando.

En ese momento, Frison sacó un arma que había tomado del automóvil de su madre y apuntó contra su hermana.

En el video de la pelea se escucharon voces que decían “no dispares” antes de que Frison disparara contra Hudson a corta distancia.

Los documentos señalan que Hudson tenía las manos levantadas en señal de rendición y retrocedía cuando recibió el disparo en el pecho.

La mujer, madre de cuatro hijos, murió en el lugar.

La discusión habría comenzado por publicaciones en redes

El novio de una de las hermanas posteriormente dijo a la policía que ambas estaban molestas con Hudson por unas publicaciones en redes sociales.

Las mujeres habrían acudido al apartamento de Hudson para confrontarla.

Poco después, la madre de las hermanas llegó en su automóvil. De acuerdo con la denuncia, fue allí donde Frison encontró el arma que utilizó para dispararle a su hermana.

Durante el interrogatorio policial, Frison inicialmente afirmó que Hudson se había abalanzado sobre él antes de que disparara.

Sin embargo, los investigadores señalaron que esa versión no coincidía con lo registrado en el video.

Cuando le informaron que Hudson había muerto, el adolescente respondió: “¿Qué tiene eso que ver conmigo?”.

Al preguntarle si sentía arrepentimiento por lo ocurrido, según los documentos, contestó: “No, solo estoy listo para cumplir el tiempo porque cometí el crimen”.

Su madre y una de sus hermanas también fueron condenadas

La hermana de Hudson, Aaliyah Frison, de 21 años, se declaró culpable de agresión y fue sentenciada a dos años de libertad condicional.

Tara Hudson, madre de Ashley y de 48 años, se declaró culpable de obstruir a un agente y recibió una sentencia de un año de libertad condicional.

Durante la audiencia de sentencia de Frison, realizada el viernes y transmitida por la afiliada local de Fox WITI, el juez del condado de Milwaukee David Borowski le preguntó si tenía algo que decir.

“Lo siento mucho por esto”, respondió el adolescente.

El juez cuestionó brevemente su respuesta y describió la situación como una pelea que había escalado entre familiares, con gritos y el uso de bates, antes de que Frison disparara contra su hermana mientras ella retrocedía.

Frison entonces dijo: “Quiero traerla de vuelta”.

El juez le respondió que eso ya no era posible.

“Pero no puedes traerla de vuelta”, dijo Borowski, quien calificó el asesinato de Hudson como un acto violento y egoísta.

Frison pasará 20 años en prisión

El juez sentenció a Frison a 20 años de prisión, seguidos de 10 años de supervisión extendida.

La condena se deriva de su declaración de culpabilidad por homicidio imprudente en primer grado en relación con la muerte de Ashley Hudson.

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