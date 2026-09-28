Alexandria Ocasio-Cortez pide abolir ICE y cuestiona su uso de vigilancia tras el 11S

La representante Alexandria Ocasio-Cortez pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un foro con estudiantes en Ithaca, Nueva York, donde cuestionó el uso de inteligencia artificial, reconocimiento facial y otras herramientas de vigilancia en las operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Durante el encuentro público Estudiantes contra Multimillonarios, organizado por More Perfect University y grupos estudiantiles de Cornell, la congresista demócrata sostuvo que las prácticas actuales de ICE forman parte de un sistema de vigilancia que comenzó a expandirse después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. “ICE es IA. ICE es reconocimiento facial. ICE es vigilancia. Y ICE va tras ustedes, sin importar su estatus”, afirmó Ocasio-Cortez ante estudiantes, según reportes sobre su participación en el foro.

Alexandria Ocasio-Cortez calls to abolish ICE.



"These black box detention centers are for-profit institutions… that's why they're going after every man, woman and child that is engaging in productive activity… because the CEOs of GEO Group & CoreCivic have profits to post." pic.twitter.com/9nYUQvU1PC — More Perfect University (@MPUniversityUS) September 27, 2026

Cuestiona la vigilancia y las operaciones migratorias

La legisladora de Nueva York describió a ICE como una agencia con escasa rendición de cuentas y cuestionó su relación con centros de detención privados y sistemas tecnológicos utilizados para localizar y detener inmigrantes. Sus declaraciones se producen en medio de un intenso debate nacional sobre las operaciones de inmigración. Un informe publicado en septiembre por Amnistía Internacional documentó denuncias relacionadas con entradas sin órdenes judiciales, redadas consideradas peligrosas y uso de la fuerza contra personas que no ofrecían resistencia.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también ha dado seguimiento a demandas en las que se alegan agresiones, detenciones injustificadas y afectaciones contra ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, defiende las acciones de ICE y sostiene que sus agentes enfrentan riesgos cada vez mayores. El gobierno federal ha descrito a algunos de sus objetivos como “los peores inmigrantes ilegales criminales” y ha atribuido parte de las amenazas contra agentes a lo que denomina “retórica violenta”.

?? AOC ALERTA SOBRE EL ALCANCE DE LA VIGILANCIA DE ICE



Durante una asamblea municipal en Nueva York ante más de 1.000 personas, la socialista Alexandria Ocasio-Cortez señaló a ICE como parte de un sistema de vigilancia que, según sostuvo, se fortaleció después del 11 de? pic.twitter.com/81dmOzYHOj — Maibort Petit (@maibortpetit) September 28, 2026

Educación pública, inteligencia artificial y elecciones

El debate en Ithaca también abordó otros asuntos que, según Ocasio-Cortez, afectan directamente a los jóvenes, entre ellos el costo de la educación superior y el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. La congresista defendió la educación universitaria pública gratuita y argumentó que generaciones anteriores tuvieron acceso a instituciones de educación superior a un costo considerablemente menor, antes de que se redujeran fondos destinados a esos programas.

También llamó a los estudiantes a organizarse en sus comunidades antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y a convertir sus preocupaciones en presión política sostenida.

Ocasio-Cortez amplió además sus críticas a las universidades de élite al referirse a lo que calificó como una “cultura de la violación”, en un contexto marcado por una demanda relacionada con Cornell. La aparición ocurre mientras aumenta la atención sobre el futuro político de la congresista. Ocasio-Cortez ha dicho que esperará hasta después de las elecciones de medio mandato para decidir si buscará otro cargo.

Entre las posibilidades que se han mencionado está una eventual candidatura presidencial en 2028 o una campaña por un escaño en el Senado.

En 2018, Ocasio-Cortez sorprendió al derrotar en las primarias demócratas al entonces poderoso congresista Joseph Crowley. A los 29 años, se convirtió en la mujer más joven en llegar al Congreso y desde entonces ha conseguido reelegirse.

Ahora, su desafío en Ithaca plantea una pregunta que va más allá del foro: si el descontento de los estudiantes sobre inmigración, educación, tecnología y empleo puede convertirse en una fuerza política capaz de influir en las elecciones de 2026 y en la agenda nacional.

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