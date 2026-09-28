China confirma la prórroga de la tregua comercial con Estados Unidos

China confirmó este lunes que acordó con Estados Unidos prorrogar hasta el 10 de enero de 2027 la tregua comercial que vencía el próximo 10 de noviembre, después de que Washington hubiera anunciado la extensión durante la reciente visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos.

El Ministerio chino de Comercio detalló por primera vez expresamente la ampliación del denominado “arreglo conjunto” alcanzado en Kuala Lumpur en octubre de 2025, pocos días antes del encuentro entre Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad surcoreana de Busan.

Ese acuerdo suspendió hasta noviembre de este año determinadas medidas arancelarias y no arancelarias adoptadas durante la escalada comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Un nuevo “arreglo conjunto”

Pekín había evitado hasta ahora confirmar de forma explícita la extensión anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent: tras la cumbre entre ambos presidentes, la Cancillería china se limitó a señalar que los equipos económicos habían alcanzado un nuevo “arreglo conjunto”.

Comercio indicó este lunes que ambas partes seguirán negociando durante la prórroga con el objetivo de alcanzar una “solución acordada”.

“Este acuerdo brinda margen para que ambas partes revisen y evalúen la implementación de lo pactado y consideren cómo impulsar las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos”, indicó el Ministerio.

La cartera detalló además otros resultados de la octava ronda de consultas económicas y comerciales, celebrada entre el 20 y el 23 de septiembre en Nueva York y Washington antes de cumbre entre Xi y Trump.

Reducción arencelaria recíproca

Entre ellos figura un marco de reducción arancelaria recíproca sobre productos valorados en unos 30.000 millones de dólares por cada parte, por el que aproximadamente el 90 % de los bienes incluidos verán reducidas sus aranceles hasta los niveles de ‘nación más favorecida’ una vez completados los procedimientos legales internos.

Ambos países acordaron asimismo establecer un Consejo de Comercio bilateral, cuya primera tarea será abordar ese paquete arancelario, y un Consejo de Inversión para tratar oportunidades y obstáculos empresariales.

El Consejo de Comercio contará además con un grupo de trabajo agrícola, mientras el carbón estadounidense quedará incluido en el esquema de reducción de aranceles, lo que Pekín considera que facilitará sus importaciones de dicha mercancía durante 2027 y 2028.

En inteligencia artificial, China confirmó también que el viceprimer ministro He Lifeng y Bessent encabezarán un diálogo específico, cuya primera sesión ya tuvo lugar, y que las partes establecerán un canal de comunicación sobre “incidentes” relacionados con esta tecnología antes de volver a reunirse antes de finales de noviembre.

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