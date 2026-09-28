Inquilino de Airbnb balea a adolescente que presuntamente irrumpió en una casa de Florida

Un inquilino de Airbnb disparó contra un adolescente que presuntamente irrumpió armado en la vivienda de Fort Lauderdale, Florida, durante un intento de robo, informaron las autoridades.

Dos hombres armados habrían entrado a la propiedad alrededor de las 6:00 p. m. del jueves 24 de septiembre y se enfrentaron con el inquilino, de acuerdo con el Departamento de Policía de Fort Lauderdale citado por CBS Miami.

Durante el altercado, el inquilino, cuya identidad no fue revelada, disparó contra Dareon Pubien, de 18 años, quien recibió un impacto de bala en el pecho.

El sospechoso huyó dejando un rastro de sangre

Después de recibir el disparo, Pubien presuntamente salió de la vivienda y huyó a pie.

Los agentes que acudieron al lugar lograron localizarlo después de seguir un rastro de sangre que conducía hasta una zona cercana, según el reporte.

El joven fue trasladado a un hospital local, donde permanecía en condición crítica pero estable después de someterse a una cirugía.

Mientras Pubien recibía atención médica, los investigadores continuaron con las pesquisas para determinar lo ocurrido dentro de la vivienda.

Otro sospechoso fue arrestado

La policía también arrestó a Sean Thompson, de 25 años, residente de Margate, Florida, a quien identificó como el presunto cómplice de Pubien.

Thompson fue detenido en relación con el supuesto intento de invasión de la vivienda y robo a mano armada.

Ambos sospechosos enfrentan cargos por intento de asesinato en primer grado durante la comisión de un delito grave e invasión de vivienda con un arma de fuego, según los reportes.

Thompson quedó detenido sin derecho a fianza.

Pubien deberá comparecer ante un juez después de ser dado de alta del hospital.

Vecinos escucharon una ráfaga de disparos

Arthur Butler Jr., quien se encontraba cerca del lugar, dijo que escuchó una ráfaga de disparos provenientes de la zona de la vivienda.

El hombre señaló que llamó al 911 después de escuchar los disparos.

“Quizás al menos 10, y luego todos estaban corriendo”, relató Butler Jr. a la estación de televisión.

Las autoridades no identificaron al inquilino que disparó contra Pubien ni informaron si se presentarán cargos en su contra.

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