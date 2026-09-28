Cástulo de la Rocha, Presidente y Director Ejecutivo, AltaMed Health Services

La comunidad latina es la fuerza que impulsa a Los Ángeles. Somos los trabajadores que construyen sus edificios, los empresarios que impulsan su economía y los artistas que enriquecen su cultura. Nuestra presencia es fundamental para el éxito de la ciudad y su futuro.

A medida que celebramos el centenario de La Opinión, reconocemos el papel vital que los latinos han desempeñado en la historia y el desarrollo de Los Ángeles.