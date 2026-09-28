Los latinos, la comunidad que impulsa a Los Ángeles

Maria Teresa Villarreal

La comunidad latina es la base que impulsa a Los Ángeles a través de la educación. Somos quienes creemos en el poder de aprender, crecer y transformar nuestras vidas con conocimiento. En cada salón, en cada esfuerzo diario, sembramos futuro. No solo formamos profesionales, formamos seres humanos con propósito, disciplina y visión.

La educación en nuestra comunidad no es una opción, es una misión que rompe barreras y crea oportunidades para las próximas generaciones. Somos maestros, estudiantes y líderes que entienden que el verdadero cambio comienza con preparación. Por eso, nuestra educación no solo transforma vidas, transforma toda una ciudad.