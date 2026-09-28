No es Los Angeles Sin Latinos

Angelica Salas, Directora Ejecutiva de CHIRLA

Los Ángeles, Tongva, tierra de montañas, ríos y océanos. Los Ángeles, hogar de nuestros antepasados mucho antes de que existieran las fronteras. Aquí éramos californianos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, colombianos, y más. Y después, juntos, latinos.

Nuestra presencia está en el papel picado de colores brillantes decorando nuestra ciudad. Los Ángeles es el aroma de los puestos de tacos de nuestros barrios. Del este al oeste, imágenes de la Virgen de Guadalupe en esquinas y patios.

Somos Los Angeles, al cruzar los valles de San Fernando, San Gabriel y Antilope, en cada restaurante familiar que sirve nuestra manjares. Nuestros sueños y nuestro sudor bañando y construyendo Los Angeles.