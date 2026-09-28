Venezuela: exigen regreso seguro de María Corina Machado

Partidarios de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado se movilizaron en caravanas en varios estados de Venezuela, para exigir un “regreso seguro” de la líder opositora, tras sus frustrados intentos para volver al país.

Machado intentó el martes llegar a Venezuela desde su exilio en Panamá, pero le fue impedido en tres oportunidades por vía marítima y aérea, según informaron a AFP fuentes de su partido político.

El partido Vente Venezuela, fundado por Machado, convocó a una “Gran rodada nacional” en la que cientos de personas en caravanas de vehículos y motocicletas se desplazaron para exigir que se le permita su ingreso al país.

“La estamos esperando”

En la concentración del estado Barinas (sur), tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, participaron simpatizantes, dirigentes políticos, gremios y sindicatos quienes llegaron a la sede del ente comicial para exigir elecciones presidenciales.

“La reina entra hoy a reinar”, gritaban algunos de los presentes que tocaban las bocinas de sus vehículos.

“Vamos a luchar para que llegue la próxima presidenta de Venezuela, María Corina Machado. La estamos esperando. ¡Vente, María Corina, que el pueblo te espera en el estado Barinas!”, dijo Leandro González, zapatero de oficio.

En Miranda (centro), sus partidarios que portaban banderas de Venezuela, recorrieron la ciudad de Los Teques.

En varios de los carteles se leía “Cronograma electoral claro y elecciones en 2027″ y ¡Miranda se moviliza por la libertad!”.

En la clandestinidad

La dirigente salió en diciembre de la clandestinidad en Venezuela, cuando viajó oculta a Noruega para recibir el Nobel de la Paz. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Panamá.

Desde entonces se le ha impedido su retorno en siete oportunidades, de acuerdo a las fuentes.

“Yo voy a regresar muy pronto a mi país”, afirmó Machado el sábado durante el foro virtual “¿Dónde está y a dónde va La Democracia en América?”.

Aunque las autoridades estadounidenses lo niegan, analistas afirman que existe un veto de Washington al regreso de Machado, pues el presidente Donald Trump ha manifestado su satisfacción con el trabajo de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Esta semana cerró el segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno y la oposición auspiciado por Estados Unidos, con miras a una transición y futuros comicios.

Por otra parte, Vente Venezuela denunció la detención de Fernando Torrealba, miembro de la organización política en el estado Zulia (este). Señalaron que oficiales de la Guardia Nacional arrestaron al dirigente en la mañana del domingo mientras asistía a la “gran rodada”.

Regresa opositora

Más tarde, la opositora Claudia Macero, considerada como una de las más cercanas colaboradoras de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, fue recibida por cientos de sus seguidores en el aeropuerto que sirve a Caracas la noche del domingo, constató un fotógrafo de la AFP.

“Es el momento de volver a casa. Es el momento de recuperar este país”, dijo a la prensa Macero, quien estaba en el exilio desde hace más de un año. Macero se encarga de las comunicaciones dentro del partido Vente, de Machado.

No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.