Venezuela libera a decenas de presos políticos mientras aumenta la presión para que el gobierno de Delcy Rodríguez convoque elecciones

El gobierno venezolano liberó este fin de semana a un importante número de presos políticos, pocos días después de que la presidenta encargada del país se reuniera con Donald Trump, en Nueva York, informaron varias organizaciones de derechos humanos.

Entre los liberados durante la madrugada del sábado se encontraba Wilder Vásquez, quien fue condenado a cinco años de prisión en 2018 tras ser acusado de conspirar para asesinar al expresidente Nicolás Maduro.

Al tiempo que esto ocurre, figuras de la oposición han renovado sus llamados a celebrar elecciones libres en Venezuela.

La administración de Rodríguez había liberado a cientos de presos como parte de un esfuerzo de reconciliación tras el arresto y traslado de Maduro el pasado enero en un operativo del ejército de Estados Unidos.

Sin embargo, esas liberaciones se redujeron drásticamente en abril después de que la mandataria afirmara que la iniciativa estaba “llegando a su fin”.

El gobierno venezolano no ha emitido ninguna declaración sobre las últimas liberaciones ni ha indicado si fueron resultado de la conversación que tuvo Rodríguez con el presidente estadounidense.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización de derechos humanos Foro Penal, confirmó que “un número significativo” de presos políticos había sido liberado la mañana del sábado en varios centros de detención de Venezuela.

La entidad informó sobre la liberación de Miguel Castillo Cedeño, quien permanecía detenido desde junio de 2019.

También fue liberado Frank Cabañas, quien, según grupos de derechos humanos, había permanecido encarcelado durante nueve años tras ser vinculado con la muerte de un agente policial.

Foro Penal señaló que era el único sospechoso que seguía detenido, a pesar de que sus familiares informaron el año pasado que sufría problemas de salud.

Delcy Rodríguez cuenta de X: Delcy Rodríguez y Donald Trump se reunieron en la pasada Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Grupos de oposición y organizaciones de derechos humanos han sostenido que el gobierno de Maduro utilizó durante años la detención de presos políticos para sofocar la disidencia y silenciar a sus críticos.

¿Nuevas elecciones?

Rodríguez ha intentado presentar a su gobierno interino como más tolerante con la disidencia política, al tiempo que busca fortalecer sus relaciones con Estados Unidos.

Liberar personas encarceladas fue una de las principales concesiones de su administración a Washington.

No obstante, su decisión de poner fin a esa medida provocó críticas de sectores opositores y organizaciones de derechos humanos.

Foro Penal afirmó que la iniciativa se suspendió cuando menos de la mitad de los presos políticos del país habían sido liberados.

El gobierno de Rodríguez sigue negando que existan disidentes encarcelados por motivos políticos. Y presentó sus acciones como un gesto de buena voluntad y reconciliación.

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, estrechamente vinculado al gobierno autoritario de Maduro, calificó la reunión de la presidenta interina con Trump como “un gran triunfo de la diplomacia de la paz”.

Sin embargo, voces de la oposición expresaron su rechazo al encuentro, considerándolo un desaire a sus demandas, respaldadas anteriormente por Estados Unidos, de celebrar elecciones cuanto antes.

Pedro Mario Burelli, exejecutivo de la petrolera estatal venezolana y analista opositor, describió a ambos líderes como “la marioneta descarada y su titiritero inescrupuloso e indigno”. Y añadió: “Poco ha cambiado en Venezuela bajo la supervisión torpe y selectiva de Washington”.

Las últimas elecciones venezolanas, celebradas en 2024 y en las que Maduro fue declarado vencedor, fueron ampliamente cuestionadas por presunto fraude.

Los recuentos realizados por la oposición sugerían que su candidato, que se presentó después de que María Corina Machado fuera inhabilitada, había obtenido el 70% de los votos.

A pesar de ello, tras la captura de Maduro, la administración Trump respaldó a Rodríguez, exvicepresidenta, como sucesora en lugar de apoyar a Machado.

En aquel momento, diversos analistas interpretaron esa decisión como una apuesta de Estados Unidos por la estabilidad a corto plazo en Venezuela mientras se organizaban nuevas elecciones.

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU el pasado jueves, Rodríguez reiteró que “habrá elecciones en Venezuela”, aunque no precisó una fecha para su celebración.

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