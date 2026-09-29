3 signos del zodiaco traen la suerte esta semana, hasta el 4 de octubre

La última semana de septiembre y los primeros días de octubre de 2026 albergan movimientos astrológicos que marcan un cambio importante para algunos signos del zodiaco.

El 29 de septiembre, el Nodo Norte en Acuario forma un trígono con Mercurio en Libra, mientras que el 30 de septiembre Mercurio entra en Escorpio.

Estos movimientos pueden favorecer nuevas perspectivas, revelaciones y encuentros capaces de abrir caminos diferentes.

Además, el 3 de octubre Venus comienza su movimiento retrógrado en Escorpio, poniendo el foco en el amor, las relaciones, los deseos, los valores personales y aquellas decisiones que realmente importan.

En este contexto, Piscis, Acuario y Géminis aparecen como los tres signos del zodiaco que pueden vivir una semana especialmente significativa.

Según un reporte de Spiritualify.org, para ellos la suerte podría manifestarse de maneras inesperadas: mediante una oportunidad del pasado, una decisión liberadora o una conexión que cambie su manera de mirar el futuro.

1. Piscis

Piscis podría encontrarse ante uno de los puntos de inflexión más importantes de su año.

Durante las próximas semanas, algo o alguien relacionado con su pasado podría reaparecer, pero esta vez el signo de agua tendrá una perspectiva completamente diferente.

Venus retrógrado en Escorpio, que comienza el 3 de octubre, puede llevar a Piscis a reconsiderar asuntos relacionados con viajes, mudanzas, éxito profesional, relaciones o romance.

Una oportunidad que anteriormente parecía demasiado incierta podría adquirir un nuevo significado. No obstante, que algo regrese no significa necesariamente que deba recuperarse.

La influencia de Venus retrógrado invita a analizar si esa persona, situación u oportunidad realmente encaja con el futuro que Piscis desea construir.

La diferencia es que Piscis ya no es la misma persona que tomó aquella decisión en el pasado. La experiencia adquirida puede aportar confianza y claridad emocional.

Este proceso puede prolongarse durante los últimos meses de 2026, por lo que no será necesario tomar decisiones apresuradas.

La clave estará en reconocer qué asuntos del pasado todavía tienen un lugar en el futuro.

2. Acuario

Acuario llega al 4 de octubre con una invitación a dejar atrás determinadas expectativas.

La Luna en cuarto menguante en Libra puede favorecer un proceso de liberación emocional y ayudar al signo de aire a reconocer que algunos sueños ya no representan quién es actualmente.

Quizás ciertos objetivos estuvieron influenciados por la familia, los amigos o las expectativas sociales. Con el tiempo, las prioridades pueden haber cambiado.

Para Acuario, esta semana puede representar una oportunidad para diferenciar sus propios deseos de aquello que otras personas esperan de él.

Cambiar de opinión no significa haber fracasado. La energía del cuarto menguante puede ayudar a crear espacio para nuevas posibilidades.

Al dejar de invertir energía en una vida que ya no desea, Acuario puede comenzar a identificar caminos más acordes con su identidad actual.

La suerte, en este caso, no necesariamente llega como un acontecimiento inesperado.

Puede aparecer como una sensación de libertad y como la posibilidad de tomar decisiones desde una mayor confianza personal.

3. Géminis

Géminis puede experimentar uno de los momentos más interesantes de la semana alrededor del 29 de septiembre.

El trígono entre el Nodo Norte en Acuario y Mercurio en Libra puede favorecer conversaciones, conexiones inesperadas, ideas nuevas y experiencias capaces de ampliar su percepción del futuro.

Una invitación, una conversación casual o incluso una idea aparentemente pequeña podría convertirse en el inicio de algo importante.

La astrología señala que el principal desafío para Géminis será no limitar las posibilidades antes de explorarlas.

No todo tiene que estar perfectamente planeado para que valga la pena dar el primer paso.

El Nodo Norte apenas comienza su recorrido por Acuario, por lo que los temas que surjan ahora podrían formar parte de un proceso más amplio durante los próximos meses.

La suerte puede manifestarse a través de un encuentro fortuito, una nueva conexión profesional, una idea creativa o una decisión que inicialmente parece pequeña, pero que termina modificando el rumbo.