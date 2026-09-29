Emisario ruso conversó con funcionarios de EE.UU. Washington sobre Ucrania

El emisario ruso Kirill Dmitriev se reunió en Washington con funcionarios estadounidenses para “proseguir discusiones constructivas sobre una resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania”, informó el martes una fuente de la Casa Blanca.

Las conversaciones tuvieron lugar el lunes y también abordaron posibles “iniciativas entre Estados Unidosy Rusia en el sector energético tras el fin de la guerra”, añadió.

“Esta visita tiene lugar tras la reciente reunión de los enviados (de Estados Unidos) Steve Witkoff y Jared Kushner con el presidente (Vladimir) Putin en Moscú y sus conversaciones de la semana pasada con funcionarios ucranianos en Nueva York”, agregó la fuente, que pidió el anonimato.

Por otro lado, según la revista The Atlantic, Trump estaría a favor de un compromiso con Rusia por el cual Estados Unidos levantaría ciertas sanciones si Moscú liberara a un determinado número de presos políticos, algo sobre lo que la Casa Blanca no se ha pronunciado directamente.

Consultado sobre este punto, un responsable estadounidense declaró a la AFP que el mandatario quiere seguir desempeñando “un papel constructivo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania” y sigue siendo “optimista” respecto a la conclusión de un acuerdo de paz.

Estas conversaciones con el enviado de Putin se llevaron a cabo en medio de la intensificación de los ataques rusos a plena luz del día contra Kiev, mediante drones a reacción que las fuerzas ucranianas tienen dificultades para interceptar.

Más de cuatro años y medio después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, y aunque se han reanudado las negociaciones con los mediadores estadounidenses, una solución diplomática al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial no parece cercana por el momento.

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