Fiscal de Colorado demanda a Trump para frenar nuevo centro de detención de ICE en Hudson

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, presentó una demanda contra el gobierno federal para detener los planes de apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson, una localidad ubicada a unas 30 millas al noreste de Denver. La acción legal busca frenar la renovación y puesta en operación del antiguo Centro Correccional de Hudson, que permaneció cerrado durante años y que el gobierno federal pretende convertir en una instalación privada para detener hasta 1,200 inmigrantes bajo custodia de ICE.

El proyecto, conocido como Big Horn, quedó en manos de The GEO Group mediante un contrato de cinco años cuyo valor supera los $500 millones, según la demanda. Weiser sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) avanzaron con el acuerdo sin cumplir obligaciones federales relacionadas con la protección ambiental y la participación pública.

BREAKING?we are challenging the Hudson ICE detention facility, part of the often illegal and inhumane mass deportation program by the Trump Administration, because it is illegal and did not follow the required environmental review process. https://t.co/e8OSeAKsQg — Phil Weiser (@pweiser) September 29, 2026

El impacto sobre agua, aire y vida silvestre

La demanda presentada ante un tribunal federal de Denver señala que las autoridades no realizaron una evaluación ambiental ni una declaración de impacto, tampoco solicitaron una exención válida antes de avanzar con el proyecto. El estado sostiene que una instalación para 1,200 personas prácticamente duplicaría la población de Hudson y podría generar presión adicional sobre el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, las carreteras, la calidad del aire y los servicios de emergencia.

El propio Plan Maestro de Suministro de Agua de Hudson recomienda ampliar la planta de tratamiento y abrir otro pozo si el centro alcanza su capacidad máxima. La demanda también señala antecedentes de incumplimientos relacionados con el tratamiento de aguas residuales cuando GEO operaba anteriormente la prisión.

Además, el estado advierte sobre posibles afectaciones a la fauna. Un corredor migratorio de ciervos mulos se encuentra a unos 800 metros del proyecto, mientras que un hábitat protegido en el arroyo Box Elder está aproximadamente a 1.5 kilómetros.

“Los habitantes de Colorado están profundamente preocupados por los planes de abrir un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, inhumano y a menudo ilegal, de la administración Trump”, declaró Weiser. El fiscal general también cuestionó que el gobierno federal haya utilizado instalaciones privadas para detener inmigrantes sin someter el proyecto al mismo proceso de revisión ambiental aplicado anteriormente a otros centros.

La demanda solicita cancelar el contrato con GEO Group y suspender cualquier trabajo de construcción o renovación hasta que DHS e ICE cumplan con la ley federal. La ofensiva legal se suma a otra demanda presentada la semana pasada por GreenLatinos y la Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC), que también cuestiona la ausencia de una revisión ambiental.

Residentes de Hudson y Together Colorado mantienen además otro litigio relacionado con las normas locales de zonificación del proyecto. Weiser, quien busca la gubernatura de Colorado, ha participado en numerosas demandas contra políticas de la administración Trump. El DHS no había respondido de inmediato a la nueva demanda.

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