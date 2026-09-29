Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en tu signo opuesto trae propuestas concretas de compañía. Sin embargo, tus ambiciones o expectativas familiares podrían interferir en la construcción de una relación plena. Será clave diferenciar lo que deseas de las influencias ajenas, para poder abrirte a una alianza fructífera y duradera.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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