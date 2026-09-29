Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 septiembre de 2026

La Luna en tu signo opuesto trae propuestas concretas de compañía. Sin embargo, tus ambiciones o expectativas familiares podrían interferir en la construcción de una relación plena. Será clave diferenciar lo que deseas de las influencias ajenas, para poder abrirte a una alianza fructífera y duradera.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu vida romántica está caracterizada por mucho amor y afecto. El calor que muestras a tu pareja y armoniosamente reciproco. Si eres soltero puede ser que encuentres a la pareja perfecta, o que le digas a alguien cuanto te importa. No te decepciones si no funciona, disfruta los sentimientos que hacen de su relación algo especial.

Horóscopo de dinero para Escorpio Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.