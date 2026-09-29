Horóscopo de hoy para Géminis del 29 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
A medida que avance el día, la necesidad de recogimiento se hará más palpable, volviendo esencial la serenidad. Pero, ojo: si funcionas en automático, con la cabeza a mil, no reconocerás este requerimiento. Refúgiate en la naturaleza, aliméntate con pureza y abraza el silencio.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending