Horóscopo de hoy para Libra del 29 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Puede surgir una herencia, un regalo o la oportunidad de unir tu capital con otros. También es un buen momento para acceder a un crédito o financiamiento. Sin embargo, tendrás que alejar las influencias de quienes no conocen tu situación. Solo así podrás hacer uso de tu verdadero poder.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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