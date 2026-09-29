Horóscopo de hoy para Libra del 29 septiembre de 2026

Puede surgir una herencia, un regalo o la oportunidad de unir tu capital con otros. También es un buen momento para acceder a un crédito o financiamiento. Sin embargo, tendrás que alejar las influencias de quienes no conocen tu situación. Solo así podrás hacer uso de tu verdadero poder.

Horóscopo de amor para Libra Puede ser difícil provocar que des una respuesta favorable. Si es así, no dejes que la forma en que te sientes impacte negativamente en aquellos que más quieres. Evita las críticas injustas, de otra forma lo único que logras es provocar argumentos con aquellas personas que son importantes para ti. Piensa en porque cosas tan triviales te causan tanta irritación.

Horóscopo de dinero para Libra Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.