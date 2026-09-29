Huracán Polo pasa sin víctimas por Baja California Sur y avanza hacia noroeste de México

El huracán Polo dejó saldo blanco a su paso por Baja California Sur, donde tocó tierra durante la madrugada de este martes como categoría 2, y ahora avanza hacia las costas de Sonora, en el noroeste de México, según informaron las autoridades.

Durante la conferencia de prensa presidencial, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el ciclón impactó alrededor de la medianoche en las inmediaciones de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.

“El saldo es blanco (sin víctimas) hasta este momento”, afirmó Velázquez, quien señaló que durante la jornada las autoridades realizarán recorridos para evaluar los daños ocasionados por el fenómeno.

La funcionaria abundó que Polo dejó algunas anegaciones viales, escurrimientos, encharcamientos y árboles y ramas caídos, pero aseguró que se mantienen los servicios de electricidad y agua en Comondú, Mulegé y Loreto, los tres municipios principalmente amenazados por el ciclón.

Además, explicó que cerca de 700 personas permanecieron en refugios temporales y comenzarán a regresar este mismo día a sus hogares, mientras que 6.872 servidores públicos de los tres niveles de Gobierno participaron en las labores de prevención y atención por el paso del huracán.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, confirmó también que no se registraron víctimas mortales y destacó la respuesta de la población ante las recomendaciones de las autoridades.

Huracán Polo es monitoreado por autoridades mexicanas y la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Mario Guzmán | EFE

“Los tres municipios que amenazó el huracán, que fue Comondú, Loreto y Mulegé, el saldo es blanco”, afirmó el mandatario, quien indicó que las autoridades evaluarán durante este martes las afectaciones materiales.

“Nos ha dejado lluvias, pero ninguna pérdida humana, que es lo más importante. Las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy”, agregó.

El balance contrasta con las afectaciones que Polo dejó previamente en Jalisco, donde cuatro integrantes de una familia murieron después de que su vivienda fuera arrastrada por la crecida de un arroyo en el municipio de Talpa de Allende, según informaron autoridades estatales.

Polo avanza hacia Sonora

Tras atravesar Baja California Sur, Polo salió nuevamente al mar y a las 06:30 hora local (12:30 GMT) se encontraba en el golfo de California, degradado a huracán categoría 1, a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto y 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

Velázquez señaló que las autoridades esperaban un nuevo impacto en las costas de Sonora durante la mañana de este martes, probablemente cerca de Guaymas, donde el Gobierno estatal ya había realizado acciones preventivas.

Mientras tanto, la tormenta tropical Rachel continúa frente al Pacífico mexicano y ocasionará lluvias torrenciales en Michoacán, intensas en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Colima y Jalisco.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones asociadas a ambos sistemas pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. EFE