Jorge Ramos y María Elena Salinas se reencuentran en YouTube con “Tu Voz, Tu Voto”

María Elena Salinas se une al programa digital de Jorge Ramos para una cobertura especial. Los periodistas volverán a compartir créditos para una serie de programas especiales enfocados en las próximas elecciones de medio término.

María Elena Salinas, ex presentadora de Univision, se une a ABC News

“Jorge Ramos: Así veo las cosas” será el espacio en el que estos dos grandes rostros de la noticia dura de la televisión hispana, después de diez años, volverán a reencontrarse. Pero, ¿qué es lo que el público de YouTube podrá recibir en esta cobertura especial? Para empezar y contando con la voz más crítica de Jorge y María Elena, los suscriptores tendrán una amplia cobertura electoral en medio de un tenso ambiente político.

En esta época de tanta desinformación y polarización, es una increíble oportunidad el volver a trabajar con María Elena. Ella es sinónimo de credibilidad y experiencia. En otras palabras: la gente le cree. Y eso es todo para un periodista". Jorge Ramos – Periodista, host y socio de Tres Alebrijes.

Mediante un comunicado de prensa comparten que el programa contará con analistas, reporteros, influencers, resultados al minuto, mapa interactivo de los principales escaños en juego y un panel de destacados entrevistados. El objetivo de Jorge Ramos con este espacio es presentar un periodismo independiente, transparente y accesible a través de plataformas digitales.

El programa “Tu voz, tu voto” dará inicio el 6 de octubre del presente año con una serie de programas especiales transmitidos cada martes.

Otros temas que se abordarán en el programa son aquellos relacionados con el alto costo de la vida, el conflicto en Irán, la inmigración y el futuro político del país. En esta cobertura también contarán con la colaboración especial de Factchequeado, la organización de fact-checking y alfabetización mediática de Estados Unidos enfocada en combatir la desinformación en español que afecta a las comunidades latinas, para realizar verificaciones de datos y denunciar la desinformación en tiempo real.

Durante décadas, Jorge y yo cubrimos elecciones presidenciales y de medio término y entendemos perfectamente lo importante que es que la comunidad hispana esté bien informada. Nuestra meta es proveer la información que necesitan para ejercer su derecho al voto. Por la historia que tenemos juntos y por nuestra comunidad, me entusiasma que nos unamos esta vez como periodistas independientes y en una plataforma digital". María Elena Salinas – Periodista.

Durante la semana electoral, la cobertura será más intensa, ya que se realizarán programas especiales el día antes y el día después de los comicios. El despliegue estelar ocurrirá la noche de elecciones, el 3 de noviembre, con una transmisión en vivo y en directo de ocho horas continuas desde el centro electoral de “Así Veo Las Cosas”.

La emisión contará con corresponsales reportando desde los estados clave donde el voto hispano impactará el balance del poder en el Congreso de los Estados Unidos.

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