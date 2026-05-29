Jorge Ramos conquista el Emmy tras su salto al periodismo digital independiente

El periodista mexicano Jorge Ramos, a través de de su productora independiente digital Tres Alebrijes, se ha alzado como gran ganador del premio Emmy de Noticias y Documentales 2026, en la categoría Mejor Programa de Noticias en Español por su programa “Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas”.

Con este triunfo, el comunicador y las ejecutivas María Martínez-Guzmán y Bilai Joa Silar han hecho historia, pues se trata del primer video podcast independiente de noticias en español en recibir el máximo reconocimiento de la industria en esta categoría.

“Este Emmy es de nuestra audiencia”, comentó Jorge Ramos, host y socio de Tres Alebrijes. “Ellos nos siguieron a nuestra nueva casa, y desde aquí podemos hacer lo que siempre hemos creído: ofrecer un periodismo independiente, directo y sin concesiones”.

Este premio prueba que el periodismo independiente puede competir con los medios tradicionales y vencer" Jorge Ramos – Periodista

Tres Alebrijes reconoce que el éxito de su proyecto no llegó solo. Por esta razón, extendió su agradecimiento a Marguerite Casey Foundation y YouTube por su apoyo a “Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas”: “Por contribuir a hacer posible un espacio para el periodismo independiente y digital-first, basado en la confianza, la credibilidad y la conexión directa con las audiencias”, se declaró en un comunicado difundido por la productora independiente.

Tres Alebrijes, la productora independiente digital fundada por Jorge Ramos, ganó el premio Emmy de Noticias y Documentales 2026. Crédito: Cortesía

Y esta conexión con el público se traduce en data que rompe récords e impulsa el alcance de los medios en español. Tan solo en marzo de 2026, “Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas” generó 101 millones de vistas en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, mientras que el canal principal de YouTube registró 4.85 millones de usuarios únicos mensuales ese mismo mes.

“La pregunta de si la confianza y la credibilidad pertenecen a la institución o al individuo nunca antes ha sido más relevante. ‘Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas’ ofrece una respuesta clara”, añade el escrito.

Jorge Ramos apostó por la cercanía con el público a través de “Así Veo las Cosas”

Semanas atrás, en una charla exclusiva con la periodista Clary Castro para La Opinión, el comunicador se sinceró sobre lo que calificó como “su nueva realidad”, tras una amplia trayectoria como el rostro del área de noticias en la cadena Univision.

Firme en su decisión de explorar nuevas facetas como profesional, Jorge Ramos se encontró en un proyecto con libertad creativa, pero con muchos retos.

“Somos un medio de comunicación digital creíble, sustentable, legítimo. Este experimento está dando buenos resultados. El siguiente reto es volverlo económicamente sustentable, por una parte, y el segundo reto está en abrirle la puerta a otros que están haciendo exactamente lo mismo”, detalló en ese entonces.

Pese a estos retos, para Ramos ha sido más que un privilegio mantenerse vigente ante una audiencia que ha migrado a los medios digitales: “Creo que lo que hago ahora representa a un Jorge mucho más íntimo, más personal, más cercano a la gente. Más como siempre he sido”, detalló.

Una de las oportunidades que su proyecto independiente le ha brindado es la de brindar una mirada sobre sus opiniones y puntos de vista que antes evitaba para no perder la neutralidad que se demandaba.

“Si tú sigues el programa, te darás cuenta de que no solo digo lo que está ocurriendo, sino que tengo la oportunidad de dar mi opinión y ser proinmigrante, prolatino, prodemocracia y prolibertad… Esas son posibilidades que antes sencillamente no me correspondían y que ahora puedo hacer eso”, comentó Ramos.

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