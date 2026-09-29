Madre de Florida es acusada de dejar solos a sus cuatro hijos para irse de crucero

Una madre de Florida enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil después de que presuntamente dejó solos a sus cuatro hijos pequeños en su vivienda de North Miami Beach para viajar en un crucero de cuatro días a las Bahamas.

Nathalie Belizaire, de 29 años, habría dejado a los menores solos el viernes mientras abordaba el Carnival Conquest. Fue detenida el lunes cuando regresó del viaje y agentes del Departamento de Policía de North Miami Beach la esperaban para ponerla bajo custodia.

La investigación comenzó después de que uno de los padres de los niños alertara a las autoridades sobre la situación.

El padre vio que los niños estaban dentro de la vivienda

El padre del bebé de dos meses de Belizaire se preocupó después de ver en redes sociales publicaciones de la mujer sobre sus vacaciones en el crucero.

Según el reporte de arresto, Belizaire le había dicho que los cuatro niños estaban al cuidado de su bisabuela.

Sin embargo, el hombre acudió al apartamento el sábado por la noche y observó que había un televisor encendido y escuchó a los niños hablando dentro de la vivienda, pero Belizaire no estaba allí.

Los primeros respondedores ingresaron al apartamento y encontraron a los cuatro menores sin supervisión de un adulto, de acuerdo con el informe policial.

La policía indicó que los niños estaban juntos y escondidos en el baño.

Las autoridades no han revelado las edades de todos los menores. Sí informaron que uno tiene dos meses y otro dos años.

La bisabuela debía hacerse cargo de los niños

Según la policía, Belizaire había acordado previamente con la bisabuela de los menores que ella se encargaría de los niños mientras la madre viajaba.

Sin embargo, la mujer dijo a los investigadores que Belizaire nunca llegó con los niños antes de embarcarse en el crucero.

Belizaire también habría enviado un mensaje de texto a su hermano para pedirle que verificara cómo estaban los menores durante el fin de semana.

Pese a esos arreglos, los cuatro niños permanecieron solos en la vivienda hasta que fueron encontrados por las autoridades.

La madre ya había sido arrestada anteriormente

El arresto por presunta negligencia infantil no es el primer encuentro de Belizaire con las autoridades.

En enero de 2025 fue arrestada después de que, según la policía, roció con gas pimienta en el rostro a una vecina.

Las autoridades señalaron entonces que ambas mujeres habían tenido una discusión relacionada con acusaciones de que la vecina había acosado a la hija de Belizaire.

Según ese caso, la discusión comenzó verbalmente, pero Belizaire habría regresado a su apartamento, tomado un recipiente de gas pimienta y rociado a la mujer directamente en los ojos.

Fue acusada de agresión agravada con lesiones corporales graves. El estado actual de ese caso no está claro.

Belizaire enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil

Cuando regresó del crucero, Belizaire fue inicialmente puesta bajo custodia de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y posteriormente entregada a la policía local.

Actualmente permanece detenida en el Turner Guilford Knight Correctional Center, en Miami.

Belizaire enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil sin causar lesiones corporales graves.

La investigación continúa mientras las autoridades determinan las circunstancias en las que los cuatro menores quedaron solos en la vivienda.

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