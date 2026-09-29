Padre de Michigan muere tras ser atropellado accidentalmente por su hija durante una clase de manejo

Un padre de Michigan murió después de ser atropellado accidentalmente por su propia hija, a quien estaba enseñando a conducir y a estacionarse en paralelo, informaron las autoridades.

El hombre, de 62 años, y su hija, de 18, practicaban el domingo por la tarde en la cuadra 24000 de Warner Avenue, en Warren, cuando ocurrió el accidente.

El Departamento de Policía de Warren informó que los agentes acudieron al lugar alrededor de las 4:00 p. m. tras recibir una llamada de emergencia.

La joven golpeó a su padre mientras practicaba

De acuerdo con la información proporcionada por la policía, la joven conducía un Toyota Camry modelo 1998 mientras practicaba las maniobras para estacionarse en paralelo.

En circunstancias que todavía son investigadas, el vehículo golpeó al hombre y lo arrastró una corta distancia.

La joven detuvo el automóvil y permaneció en el lugar mientras llegaban los equipos de emergencia.

El padre fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto.

La policía continúa investigando las circunstancias exactas del accidente. Hasta el momento no se han presentado cargos contra la joven.

La policía descartó alcohol y drogas

Las autoridades señalaron que las primeras evidencias coinciden con la versión proporcionada por la hija sobre lo ocurrido.

La policía también descartó que el alcohol o las drogas hayan sido factores en el accidente.

La familia, incluida la joven de 18 años, está colaborando plenamente con los investigadores, según las autoridades.

La Unidad de Reconstrucción de Accidentes de Tránsito del Departamento de Policía de Warren continúa con la investigación.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información adicional sobre el accidente que se comunique con el detective Vandervord al 586-574-4741.

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