Demócratas rechazan proyecto que “impediría” a los senadores enriquecerse negociando acciones

Bajo el argumento de que la legislación no era lo suficientemente estricta para combatir una posible acción corrupta, los demócratas del Senado rechazaron un proyecto de ley que pretendía “atar de manos” a los congresistas interesados en enriquecerse comprando y vendiendo acciones de empresas que cotizan en bolsa de valores.

El republicano Pete Ricketts, congresista por Nebraska, propuso la denominada Ley para Detener el Uso de Información Privilegiada, la cual requería de 60 votos para avanzar en el pleno del Senado.

Sin embargo, ningún demócrata respaldo el proyecto y en la votación fue rechazada por 53 votos contra 47.

Previamente, en julio, el proyecto de ley había recibido la aprobación de la Cámara de Representantes por 232 votos a favor y 198 en contra, incluso con el respaldo de 13 demócratas.

Senate Democrats just blocked my bill to ban congressional insider trading. The House passed this bill in a bipartisan manner. It’s discouraging that Senate Democrats failed to do the same. https://t.co/vIrBR4XTyI — Senator Pete Ricketts (@SenatorRicketts) September 30, 2026

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, arremetió en contra de la propuesta impulsada por Pete Ricketts al definirla como un intento “débil” de reforma con enormes lagunas que continuarían a los legisladores seguir llevando a cabo operaciones lucrativas.

“Solo los republicanos del Senado se atreverían a llamar prohibición de la compraventa de acciones a un proyecto de ley que permite a los miembros del Congreso seguir poseyendo, vendiendo y, en algunos casos, comprando acciones. No pueden estar hablando en serio. El proyecto de ley republicano es una autorización para la corrupción, no una prohibición de la compraventa de acciones”, expresó el habilidoso neoyorquino de 75 años ante el pleno del Senado.

Uno de los puntos cuestionados por los detractores de Ricketts era que la ley únicamente prohibía a nuevos senadores incursionar en la compra-venta de acciones, pues quienes ya lo llevaban haciendo por años tenían el beneficio, no sólo de quedarse con todos los valores empresariales adquiridos antes de la aprobación de la ley, sino además seguir vendiéndolos e incluso comprando más bajo el compromiso de notificar ante las autoridades cualquier operación con antelación.

“Los republicanos quieren permitir explícitamente que los miembros sigan negociando acciones en empresas privadas, incluidas las empresas que ellos mismos supervisan, una fórmula para el desastre y la corrupción”, expuso Chuck Schumer al final de la votación llevada a cabo en el Senado.

Sigue leyendo:

• Nancy Pelosi y su esposo presuntamente realizaron una millonaria compra de acciones

• Miles de operaciones bursátiles de Trump desatan dudas sobre conflictos de interés