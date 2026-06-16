Miles de operaciones bursátiles de Trump desatan dudas sobre conflictos de interés

La actividad bursátil vinculada a las cuentas de inversión del presidente Donald Trump volvió a colocarse bajo escrutinio luego de que una investigación de CBS News revelara que se realizaron 3,642 transacciones financieras en apenas tres meses, una cifra sin precedentes para un presidente en funciones.



De acuerdo con los registros presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), las cuentas asociadas al mandatario efectuaron 2,346 compras y 1,296 ventas de acciones y otros valores entre el 6 de enero y el 30 de marzo de 2026. El valor total de las operaciones osciló entre 212 y 695 millones de dólares, debido a que los formularios federales reportan rangos y no montos exactos.



La magnitud de estas operaciones ha despertado cuestionamientos entre expertos en ética gubernamental y legisladores demócratas, quienes advierten sobre posibles conflictos de interés debido a que Trump continúa ejerciendo la Presidencia mientras mantiene una cartera de inversiones activa.

Las operaciones que llaman la atención

Según el análisis del medio citado, las transacciones involucraron a más de 1,000 empresas y fondos de inversión, incluyendo gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Meta, Netflix, Oracle y AMD.



Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el momento en que se realizaron algunas operaciones. Por ejemplo, las cuentas vinculadas al presidente compraron acciones de Nvidia antes de que la administración flexibilizara restricciones de exportación para los chips de inteligencia artificial de la compañía.



También se reportaron inversiones en Palantir Technologies y en la farmacéutica Eli Lilly, empresas que posteriormente se vieron beneficiadas por decisiones o declaraciones públicas de la administración.



La senadora demócrata Elizabeth Warren pidió investigar si existió algún uso indebido de información privilegiada.



“El presidente se está enriqueciendo aprovechándose de su cargo”, afirmó durante una audiencia en el Capitolio, donde presionó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para abrir una investigación formal.

Expertos ofrecen explicaciones distintas

No todos los especialistas consultados coinciden en que exista evidencia de irregularidades.

David Salem, gestor de cartera de Hedgeye Asset Management, explicó a CBS News que el elevado volumen de operaciones podría responder a una estrategia conocida como compensación de pérdidas fiscales, utilizada por inversionistas de alto patrimonio para reducir su carga tributaria.



Según Salem, muchas de las transacciones parecen formar parte de una estrategia de indexación directa, un sistema automatizado que replica índices bursátiles mediante la compra y venta constante de acciones individuales.



Sin embargo, otros expertos no encontraron una explicación tan clara. Eric Diton, director ejecutivo de la firma Wealth Alliance, aseguró que nunca había observado un nivel de actividad semejante.



“No encuentro justificación para semejante volumen de operaciones”, declaró. “Miles de operaciones en un trimestre es algo extraordinario”.

Debate sobre la transparencia presidencial

La Organización Trump rechazó cualquier insinuación de conflicto de interés y aseguró que ni el presidente ni su familia participan en las decisiones de inversión.



“Ni el presidente Trump, su familia ni la Organización Trump desempeñan ningún papel en la selección, dirección o aprobación de inversiones específicas”, señaló la empresa en un comunicado citado por el mismo medio.



Aunque la compraventa de acciones por parte de un presidente no es ilegal, especialistas en ética pública advierten que la situación genera dudas sobre la influencia que pueden tener decisiones gubernamentales, anuncios oficiales o publicaciones en redes sociales sobre el valor de determinadas compañías.

Sigue leyendo: