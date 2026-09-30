Más de 90 empleadores participarán en una feria de trabajo en Illinois: cuándo y cómo registrarse

Quienes buscan trabajo en Illinois podrán encontrarse con representantes de más de 90 empleadores durante la feria Hire Lake County 2026, que se realizará este viernes 2 de octubre en el Lincolnshire Marriott Resort. La jornada reunirá a empresas y organizaciones de distintos sectores para que los asistentes conozcan sus oportunidades laborales y procesos de selección.

El encuentro tendrá lugar de 11:00 a. m. a 1:30 p. m., hora local, en 10 Marriott Drive, Lincolnshire, Illinois 60069. El Departamento de Seguridad del Empleo de Illinois incluye la actividad en su calendario oficial y la presenta como el mayor evento de contratación del año en Lake County.

Qué empresas participarán en la feria

El listado publicado por el condado incluye a Uline, Medline Industries, Baxter, Northwestern Medicine, Lufthansa Group y Pace Suburban Bus. También figuran Illinois Tollway, College of Lake County, American Place Casino y varios distritos escolares, entre otros participantes.

La convocatoria permite identificar con anticipación a los empleadores que estarán presentes, aunque no ofrece un catálogo completo de puestos, salarios y requisitos. Esas condiciones deberán consultarse con cada organización: la participación en la feria no implica una oferta de contratación inmediata.

Cómo registrarse para asistir

Los interesados pueden ingresar a la página oficial de Hire Lake County Job Fair y seleccionar “Register Now”. Ese botón lleva al formulario de inscripción para quienes buscan empleo. La misma página del condado permite consultar la lista de empleadores registrados y los datos del lugar.

Antes de completar la inscripción, conviene revisar las indicaciones del formulario y comprobar que el correo electrónico y el teléfono de contacto estén escritos correctamente.

Cómo prepararse para hablar con los empleadores

Para aprovechar la jornada, es recomendable revisar previamente los sitios de empleo de las empresas que resulten de interés y llevar un currículum actualizado, tanto impreso como en el teléfono. Elegir algunos empleadores prioritarios puede ayudar a organizar el recorrido durante las dos horas y media del encuentro.

En cada conversación, conviene preguntar por el puesto concreto, la ubicación del trabajo, los turnos disponibles, el salario y la experiencia requerida. También es útil confirmar si la solicitud debe completarse por internet y anotar el enlace o el nombre de la vacante para continuar el proceso después de la feria.

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