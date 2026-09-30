Irán ejecuta a otros dos hombres que participaron en las protestas de enero

“Alí Hemati y Mayid Nikandish, dos de los implicados en los disturbios de enero que provocaron la muerte de cuatro miembros de las fuerzas encargadas de la seguridad en Mashad, fueron ahorcados esta madrugada“, anunció este miércoles la agencia Mizan, órgano del Poder Judicial en Irán.

Los dos hombres fueron “ahorcados a primera hora del miércoles, tras la confirmación de su sentencia por parte del Tribunal Supremo” y “tras completarse los procedimientos legales”, añadió la agencia.

La versión oficial

Las autoridades iraníes identificaron a ambos como “activistas y líderes” de los disturbios ocurridos el 8 de enero en la zona de Tabarsi, en Mashad, en el noreste de la república islámica, y los acusaron de atacar comercios, incendiar un banco y otros bienes públicos y apuñalar a dos miembros de la milicia Basij, formada por voluntarios islámicos y subordinada a la Guardia Revolucionaria.

De acuerdo con Mizan, Hemati reconoció durante el proceso judicial haber participado junto a Nikandish en el ataque a un comercio y haber utilizado un cóctel molotov para incendiarlo, además de afirmar que apuñaló a uno de los miembros de los Basij. Nikandish, por su parte, admitió haber portado un cuchillo, haber atacado un comercio y haber enviado al extranjero videos de las manifestaciones, según la Justicia iraní.

Al menos 31 ejecutados por protestar

Con estas dos ejecuciones, la cifra de personas ahorcadas en relación con las protestas de enero asciende a al menos 31.

A fines de diciembre, un movimiento de protesta queinicialmente se desató contra el alto costo de vida se transformó rápidamente en amplias manifestaciones contra el Gobierno, que alcanzaron su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

Las movilizaciones de enero que exigían el fin de la República Islámica fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Protestas, guerra y récord de ejecuciones

El Gobierno iraní atribuyó la violencia a “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó entonces con intervenir militarmente en Irán antes de lanzar, el 28 de febrero, junto con Israel, un ataque conjunto contra el país, desencadenando la actual guerra en Medio Oriente.

Según varios organismos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, Irán es el segundo país que más recurre a la pena capital en el mundo, después de China (cuyas cifras son opacas).

En 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.

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