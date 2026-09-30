Madre de Carolina del Sur es acusada de apuñalar unas 50 veces a sus dos hijos

Una madre de Carolina del Sur es acusada de atacar con un cuchillo a sus dos hijos pequeños, quienes fueron encontrados gravemente heridos y cubiertos de sangre dentro de su vivienda en Spartanburg.

Taylor Gosnell, de 35 años, presuntamente atacó a sus hijos, de 6 y 3 años, durante la madrugada del sábado. Entre ambos menores se contabilizaron aproximadamente 50 heridas provocadas por arma blanca, según las autoridades.

“Entre los dos niños, estimamos que hubo aproximadamente 50 heridas de arma blanca”, dijo Graham McLellan, de la Oficina del Sheriff del condado de Spartanburg, según WCBD News 2.

La Fiscalía señaló durante una audiencia de fianza que algunas de las heridas eran tan profundas que llegaron hasta los huesos.

Uno de los niños podría necesitar una amputación

Las lesiones sufridas por el niño de 6 años fueron descritas como especialmente graves.

“Actualmente enfrenta la posibilidad de una amputación de los dedos y posiblemente de un brazo debido a la gravedad de la lesión sufrida”, señaló la Fiscalía, según el reporte.

Las autoridades creen que Gosnell utilizó un cuchillo y un objeto contundente durante el ataque.

Los dos menores fueron trasladados al Spartanburg Regional Medical Center. Ambos se encontraban en condición estable y se espera que sobrevivan, de acuerdo con las autoridades.

Los agentes acudieron a la vivienda alrededor de las 2:30 p.m. del sábado para realizar una verificación de bienestar.

Al llegar, encontraron a los dos niños solos y cubiertos de sangre.

Los investigadores también encontraron sangre por diferentes áreas de la casa. Según WCBD, los televisores y espejos habían sido destruidos y había vidrios y otros restos esparcidos por el lugar.

La verificación de bienestar se produjo después de que el niño de 6 años llamara a su abuela para decirle que tenía hambre.

La abuela y el exnovio de Gosnell acudieron a la vivienda y llamaron a la policía.

Gosnell fue detenida después de regresar a la vivienda

Los investigadores dijeron que Gosnell regresó a la casa poco después de que los agentes llegaran al lugar.

Según la Fiscalía, la mujer parecía estar angustiada y hablaba rápidamente.

Los agentes la llevaron a una ambulancia para realizarle una evaluación de salud mental, pero presuntamente intentó escapar. Las autoridades indicaron que tuvieron que esposarla a una camilla.

Gosnell fue ingresada en prisión y el domingo se le negó la posibilidad de salir bajo fianza.

Inicialmente fue acusada de dos cargos de intento de asesinato. Posteriormente, los investigadores obtuvieron órdenes de arresto adicionales por posesión de un arma durante la comisión de un delito violento.

La investigación continúa.

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