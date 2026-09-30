Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry

Cada vez falta menos para el estreno de “The One About Matthew Perry“, el documental de Netflix que narra la historia detrás de la estrella de “Friends” y da una mirada inédita a los obstáculos a los que se enfrentó gran parte de su vida.

Por medio de sus canales oficiales, la plataforma de streaming confirmó que será el próximo 27 de octubre cuando el documental esté disponible en su catálogo a nivel mundial.

“A través de testimonios íntimos de familiares y amigos cercanos, la serie revela al verdadero Matthew Perry, una persona generosa, divertida, vulnerable, extraordinaria, y las batallas que enfrentó para convertirse en el hombre que fue detrás del ícono”, se describe en la sinopsis oficial de la pieza audiovisual.

Junto a esta descripción, Netflix lanzó el primer vistazo oficial al documental, el cual cuenta con la narración en off a propia voz de Matthew Perry, generando una atmósfera de nostalgia desde los primeros segundos.

“Puedes hacerme lo que quieras, solo, por favor, hazme famoso (…) Dios no olvidó la otra parte”, se le escucha decir al famoso mientras se proyectan imágenes de sus primeras apariciones en televisión.

El público expresó su emoción ante el próximo estreno de “The One About Matthew Perry” con mensajes como: “Definitivamente tengo pañuelos listos para este”, “Esto es tan importante”, “Espero que sepa lo mucho que fue y aún así es amado” y “Ya estamos emocionales! El humano más especial y talentoso”, por mencionar algunos.

Matthew Perry en octubre de 2023, a la edad de 54 años y con una trayectoria artística de más de tres décadas. Los reportes compartidos por la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles, el histrión falleció como resultado de los “efectos agudos de ketamina” y ahogamiento.

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