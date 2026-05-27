Asistente de Matthew Perry recibe sentencia por la muerte del actor en Los Ángeles

El exasistente personal del actor Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, fue sentenciado este miércoles a tres años y cinco meses de prisión por su participación en el fallecimiento por sobredosis de la estrella de la serie de televisión “Friends”.

En agosto de 2024, Iwamasa, de 60 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina, narcótico por el que Perry murió por sobredosis en su residencia de Pacific Palisades el 28 de octubre de 2023.

Actor and author Matthew Perry’s former live-in personal sssistant sentenced to nearly 3½ years in federal prison for conspiring to distribute ketamine to actor https://t.co/dAhqdVwgaz — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) May 27, 2026

El exasistente del actor fue sentenciado a una pena de 41 meses en una prisión federal, dos años de libertad condicional y al pago de una multa de $10,000 dólares.

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La madre de Perry, Suzanne Morrison, acudió este miércoles a la Corte Federal en Los Ángeles para estar presente en la audiencia de sentencia de Iwamasa.

Suzanne Morrison (izq.), madre de Matthew Perry, asistió a la audiencia de Iwamasa. Crédito: Jae C. Hong | AP

De acuerdo con un comunicado, la fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Central de California dijo que Iwamasa compró las dosis de ketamina y las inyectó repetidamente a Perry, incluyendo las tres dosis que le causaron la muerte en octubre de 2023.

Los fiscales dijeron que Iwamasa conocía a Perry desde 1992 y que se convirtió en su asistente personal en 2022.

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“En ese puesto, recibía un salario de $150,000 dólares anuales y tenía diversas responsabilidades, entre ellas coordinar la atención médica de Perry y asegurarse de que tomara los medicamentos que le recetaron legalmente sus médicos tratantes“, aseguró la fiscalía.

“Iwamasa no es médico y carece de experiencia o formación en ese campo. Además, estaba al tanto del largo historial de drogadicción de Perry”, agregó.

En sus alegatos, los fiscales afirmaron que Iwamasa, en lugar de ayudar a Perry a mantenerse sobrio, se convirtió en su cómplice y proveedor de drogas, lo que finalmente provocó su fallecimiento.

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Perry fue hallado muerto por Iwamasa en el jacuzzi del patio trasero de la residencia del actor en Pacific Palisades.

La autopsia practicada por el médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Perry murió por efectos agudos de la ketamina, con efectos de ahogamiento, enfermedad coronaria y buprenorfina. El fallecimiento del actor se declaró como accidental.

Matthew Perry fue conocido principalmente por su papel de Chandler Bing en la serie de televisión “Friends” entre 1994 y 2004.

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Iwamasa fue la quinta y última persona en ser condenada en relación con el fallecimiento de Perry.

Salvador Plasencia, uno de los dos médicos que se declararon culpables de distribuir la ketamina a Perry, fue sentenciado a 30 meses de prisión.

El otro médico involucrado en el caso, Mark Chávez, escuchó una sentencia de tres años de libertad condicional supervisada con una condición especial de cumplir ocho meses de arresto domiciliario y de llevar a cabo 300 horas de servicio comunitario.

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La llamada “Reina de la Ketamina”, Jasveen Sangha, fue condenada a 15 años de prisión federal tras admitir que suministró la droga que causó la muerte de Perry.

Sangha también admitió que ordenó a sus cómplices que eliminaran todos los mensajes de texto incriminatorios, así como que organizaran transacciones y la distribución de narcóticos.

Erik Fleming, la persona que entregó la ketamina a Perry, fue condenado a dos años de prisión federal y, después de cumplir su pena, deberá pasar tres años en libertad condicional supervisada.

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Perry, en su libro de memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir”, de 2022, habló públicamente de su lucha contra la adicción a las drogas.

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