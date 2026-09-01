Netflix anunció docuserie para explora la vida y el legado de Matthew Perry

La plataforma de streaming Netflix anunció el lanzamiento de “The One About Matthew Perry”, una nueva serie documental de tres partes dedicada a explorar la vida, trayectoria profesional y batallas personales del recordado actor de “Friends”.

La producción se estrenará el próximo 27 de octubre a casi tres años del trágico e inesperado fallecimiento del actor a los 54 años.

Dirigida por la galardonada Mary Robertson —conocida por su trabajo en producciones de investigación como “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” y “Framing Britney Spears”— y producida por Maxine Productions, la docuserie promete ofrecer un retrato más íntimo del actor.

El eje central del proyecto se construirá a partir de testimonios de familiares y allegados del actor, entre los que destaca el de su hermana, Mia Perry Bowick.

La familia del intérprete abrió sus archivos personales para incluir fotografías y grabaciones en video nunca antes vistas, permitiendo trazar una línea de tiempo desde sus inicios en la actuación hasta su vertiginoso ascenso a la fama.

“Me ha tomado tiempo sentirme lista para compartir estos recuerdos y explicar lo que significó amar a Matthew a lo largo de toda la complejidad de su vida”, expresó Bowick en un comunicado compartido por la plataforma.

“Espero que esta serie otorgue a todos los que lo quisieron una apreciación más profunda de quién era él realmente y del legado que deja”, agregó.

Por su parte, la directora Mary Robertson subrayó que, si bien el público celebró durante décadas su talento actoral y su genialidad para la comedia a través del icónico personaje de Chandler Bing, el público solo conocía una parte de su historia. La serie abordará abiertamente la incansable lucha de Perry contra sus adicciones y su dedicada labor de concientización respecto a la salud mental y la recuperación.

Con este anuncio, Netflix busca rendir un homenaje que trascienda la pantalla chica, resaltando la faceta humana, la vulnerabilidad y la generosidad que definieron a Matthew Perry más allá de los reflectores de Hollywood.

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