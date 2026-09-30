Nueve chatbots predicen los Nobel 2026: estos son los favoritos de la inteligencia artificial

Los sistemas de inteligencia artificial son cada vez más potentes, y con ello surge la pregunta de qué es lo que realmente pueden predecir.

Por eso le preguntamos a nueve chatbots por los próximos ganadores de los Premios Nobel en 2026. El máximo galardón científico ofrece, además de la fama, alrededor de un millón de euros y una medalla de oro con la efigie de Alfred Nobel.

“Apuesta segura” para el Premio Nobel de Medicina

Los premios Nobel clásicos se otorgan en cinco categorías: Medicina, Física, Química, Literatura y Paz. En este contexto, también se menciona con frecuencia el Premio Conmemorativo Alfred Nobel de Economía, que no es un premio Nobel original.

Le preguntamos a nueve* IA, principalmente de EE. UU., pero también una de China, Europa y África, a quiénes otorgarían este año los premios Nobel y por qué. En algunas áreas, las máquinas están bastante de acuerdo.

Por ejemplo, en el caso del Premio Nobel de Medicina: aquí, la mayoría de las redes neuronales artificiales se inclinan por el descubrimiento y la investigación en torno al GLP-1.

La sigla se refiere a una hormona intestinal producida por el propio cuerpo que nos indica a los seres humanos que estamos saciados. De ahí han surgido medicamentos contra la diabetes y la obesidad, como el semaglutido, conocido por la llamada “inyección para bajar de peso” de Ozempic.

Seis de las IA encuestadas coinciden en considerar que este tema merece el premio. Cinco de ellas optan por otorgar el Premio Nobel a tres personas por su investigación en torno al GLP-1: Daniel J. Drucker, de la Universidad de Toronto; Jens Juul Holst, de la Universidad de Copenhague; y Svetlana Mojsov, de la Universidad Rockefeller de Nueva York.

Una IA escribe: “Este es el premio más obvio desde la vacuna de ARNm. La obesidad y la diabetes tipo 2 han matado a más personas que la mayoría de las guerras”. Otra opina que los tres científicos son la “apuesta más segura en años”.

Ya ha sido la gran favorita en varias ocasiones: los chatbots ven bastante posible que Can Xue gane el Premio Nobel de Literatura de 2026. Crédito: Dave Johnston/EEm/picture alliance | Deutsche Welle

Claros favoritos en Literatura y Química

Los premios Nobel pueden otorgarse a un máximo de tres personas. En Literatura, sin embargo, el premio se otorga tradicionalmente a una sola persona.

Aquí, cinco de las ocho IA encuestadas ven a la autora china Deng Xiaohua, quien escribe bajo el seudónimo de Can Xue, como la próxima ganadora del Premio Nobel de Literatura. La escritora, nacida en 1953, ya había sido considerada como candidata en años anteriores.

En Química, cinco de las IA apuestan por el investigador David R. Liu, de la Universidad de Harvard. Este investigador de 53 años ha desarrollado, junto con su equipo, métodos que permiten reescribir de manera selectiva letras individuales del ADN.

Con las técnicas denominadas “edición de bases” y “edición prime”, en el futuro se podría modificar el genoma de las plantas, pero también el de los seres humanos.

En Física, el resultado de la votación es menos claro: sin embargo, con cuatro votos, lidera la investigadora británica Nicola A. Spaldin, de la ETH de Zúrich. La investigadora en materiales trabaja en los fundamentos de los llamados “multiferroicos”. Se trata de materiales que, por ejemplo, poseen tanto propiedades magnéticas como eléctricas.

¿Qué valor tienen las predicciones de la IA?

Las máquinas no se pusieron de acuerdo en absoluto a la hora de predecir el Premio Nobel de la Paz. Las propuestas van desde la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), pasando por la organización rusa de derechos humanos Memorial, hasta la activista climática Greta Thunberg.

Sin embargo, esto también muestra cuáles son los límites y cómo las IA obtienen su información. Por ejemplo, tanto ICAN como Memorial ya han recibido el Premio Nobel. Greta Thunberg, por su parte, fue galardonada con el Premio Nobel Alternativo.

Todo esto muestra cómo la IA busca patrones y lo poco confiable que puede ser a veces. Y es que, para dar sus respuestas, la IA suele basarse en indicios disponibles públicamente, como el número de citas, premios especializados, reportajes de los medios o listas de pronósticos.

Si bien hay poca información sobre el Premio Nobel de la Paz 2026, las ciencias naturales tienen una presencia muy marcada. Una fuente importante es, por ejemplo, la lista de Clarivate, que cada año nombra a investigadores muy citados como posibles candidatos al Premio Nobel. Muchos de los favoritos de la IA también figuran ahí.

La favorita de la IA Mistral para el Nobel de Medicina es la inmunóloga alemana Andrea Ablasser. Crédito: Titouan Veuillet/EPFL/dpa/picture alliance | Deutsche Welle

La IA sigue cometiendo muchos errores

Los chatbots de las distintas IA también se han equivocado en algunos casos. Por ejemplo, ChatGPT incluye en su lista a un ganador del Premio Nobel de Matemáticas, cuando en realidad no existe un Premio Nobel de Matemáticas.

La IA Copilot quiso otorgar el premio a un candidato ya fallecido. Según los estatutos del Nobel, esto solo es posible en casos excepcionales, es decir, cuando un galardonado o una galardonada fallece después del anuncio, pero antes de la entrega del premio.

Ante este tipo de errores, es aún mejor que los premios Nobel sean otorgados por personas reales. A partir del 5 de octubre se dará a conocer quién será finalmente admitido en el exclusivo círculo de galardonados tan conocidos como Marie Curie, la Madre Teresa, Albert Einstein, Barack Obama, Robert Koch o Max Planck.

Hablando de galardonados alemanes: solo la IA francesa Mistral prevé a una alemana entre los galardonados de 2026. Según ella, Andrea Ablasser recibirá un Premio Nobel de Medicina. A sus 43 años, la inmunóloga sería una ganadora muy joven, ya que la edad promedio es de 60 años.

*Los chatbots encuestados fueron Africa GPT, ChatGPT, Claude, Copilot, DeepSeek, Gemini, Grok, Meta AI y Mistral.

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(gg/ms)