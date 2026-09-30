Google presenta Gemini 4 Argon y apunta a los trabajos que exigen mucho más que un chatbot

Google presentó este miércoles 30 de septiembre Gemini 4 Argon, un modelo de inteligencia artificial diseñado para sostener tareas largas y complejas. Puede escribir y revisar código, analizar documentos profesionales, interpretar información visual y ayudar a detectar fallas de seguridad. Su promesa suena atractiva, pero hay un detalle decisivo para quien quiere probarlo hoy. Todavía no está disponible para el público general.

La compañía está dando acceso primero a un grupo seleccionado de especialistas en ciberseguridad mediante su programa Fairwind. Más adelante planea abrirlo a desarrolladores, empresas y consumidores, comenzando por clientes de pago de su API y suscriptores de Google AI Ultra. Google no dio una fecha concreta para esa expansión. Por ahora, hablar de si «vale la pena» requiere separar lo que Argon ya demuestra en pruebas y usos internos de la experiencia que tendrá una persona cuando finalmente pueda utilizarlo.

¿Qué puede hacer Gemini 4 Argon y qué lo diferencia?

La característica más llamativa de Argon es su capacidad para mantener procesos de razonamiento extensos y encadenar muchos pasos de trabajo. Google elevó su límite de salida a un millón de tokens, frente a los 64,000 anteriores. Se trata de cuánto puede generar el modelo durante una ejecución, no de una garantía de que cualquier respuesta larga será mejor. La utilidad aparece cuando una tarea exige explorar alternativas, revisar resultados y continuar trabajando sin cortar el proceso demasiado pronto.

En programación, eso puede traducirse en depurar errores, diseñar algoritmos o intervenir en proyectos con numerosas piezas conectadas. Google afirma que sus ingenieros ya lo emplean en ese tipo de labores y que Argon obtuvo un 77,9% en DeepSWE v1.1, una evaluación de ingeniería de software con tareas prolongadas. La compañía también describe trabajos de migración de código de C y C++ a Rust, aunque aclara que las reescrituras críticas pasan por auditorías, pruebas y revisiones antes de llegar a producción. No es una invitación a aceptar código generado sin comprobarlo.

Argon también puede trabajar con información que no llega en forma de texto plano. Según Google, analiza gráficos profesionales, encuentra detalles en videos largos y toma en cuenta series de documentos para avanzar en una tarea. En LVBench, una prueba de comprensión de video extenso, la empresa le atribuye una puntuación del 91,7%. Son capacidades con aplicaciones fáciles de imaginar, desde revisar material audiovisual hasta contrastar información repartida entre varios archivos, aunque el rendimiento anunciado en una evaluación no sustituye la prueba con los documentos concretos de cada usuario.

¿Sirve Gemini 4 Argon para abogados, programadores y empresas?

Ahí está, de momento, su terreno más claro. Google destaca resultados de Argon en investigación financiera de varios pasos y en investigación y redacción jurídica. También informa de un 51,3% en AutomationBench, una evaluación de tareas empresariales completas. Para un despacho, una firma financiera o un equipo de desarrollo, el atractivo no sería recibir una respuesta rápida, sino contar con ayuda durante un proceso que obliga a consultar material, conectar hallazgos y producir un resultado revisable.

Un abogado, por ejemplo, podría usar una herramienta basada en Argon para explorar un conjunto amplio de documentos y preparar un primer borrador de investigación. La revisión profesional seguiría siendo indispensable, especialmente cuando una conclusión afecta a un cliente. En software ocurre algo parecido. Un equipo puede aprovecharlo para localizar un fallo o proponer una modificación, pero necesita verificar que el cambio funciona y que no introduce problemas nuevos. Esa combinación de capacidad y supervisión explica mejor su valor que presentarlo como un sustituto automático de especialistas.

La ciberseguridad ocupa un lugar todavía más destacado en el anuncio. Google sostiene que Argon puede encontrar, validar y corregir vulnerabilidades críticas de forma autónoma. Reporta un 68% en CWE-bench v1, empatado en el primer puesto, y asegura que en una evaluación interna encontró fallas en bases de código que abarcaban 20 lenguajes de programación. Es precisamente la potencia de estas funciones la que ayuda a entender el lanzamiento gradual. La empresa está reforzando medidas contra el uso indebido antes de ampliar el acceso.

¿Vale la pena Gemini 4 Argon para el usuario promedio?

Hoy no es una decisión de compra inmediata. La mayoría de las personas aún no puede entrar a Gemini 4 Argon y comprobar cómo responde a sus necesidades diarias. Google anunció un precio introductorio para la API de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida, pero esa tarifa está dirigida al uso por API y no describe por sí sola cuánto costará acceder al modelo como consumidor. La compañía indica que, terminado el periodo introductorio, esas cifras pasarán a $4 y $20 dólares, respectivamente.

Cuando llegue al público, su interés dependerá de la tarea. Si alguien necesita resumir un correo, buscar ideas para una cena o redactar un mensaje breve, las capacidades más distintivas de Argon probablemente pasen inadvertidas. Si trabaja habitualmente con proyectos de software, investigaciones extensas, numerosos documentos o procesos que requieren varias rondas de análisis, tendrá más motivos para ponerlo a prueba.

Esa es la lectura más útil del anuncio. Gemini 4 Argon muestra hacia dónde quiere llevar Google su IA, con menos énfasis en la respuesta instantánea y más en acompañar trabajos difíciles de principio a fin. Su potencial para profesionales y empresas ya tiene ejemplos y resultados publicados por la compañía. Para el usuario promedio, la pregunta relevante tendrá que esperar a que Google concrete el acceso y permita comprobar, fuera de sus demostraciones, cuánto mejora realmente las tareas cotidianas.

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