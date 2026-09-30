Tiroteo cerca de una escuela secundaria de Nebraska deja un herido

Un tiroteo ocurrido el miércoles en los terrenos de una escuela secundaria de Nebraska dejó a una persona herida mientras agentes de policía acudían al lugar para asegurar las instalaciones.

La policía recibió alrededor de las 8:30 a.m. una llamada sobre un tiroteo en Burke High School, en Omaha, justo al comienzo de la jornada escolar, informó KETV.

El distrito de Escuelas Públicas de Omaha aclaró que el incidente ocurrió en los terrenos de la institución, pero no dentro del edificio.

La policía recuperó un arma de fuego

Los agentes llegaron a la zona y aseguraron el edificio como medida de precaución. Poco después de las 9:00 a.m., las autoridades informaron que la escuela se encontraba segura y que habían recuperado un arma de fuego.

El Departamento de Policía de Omaha indicó que consideraba que el tiroteo había sido un incidente aislado entre dos personas.

“Creemos que se trató de un incidente aislado entre dos personas”, señaló la policía, que añadió que la otra persona involucrada se encontraba detenida.

Las autoridades también informaron que la víctima sufrió una lesión que no ponía en riesgo su vida.

No había una amenaza activa en la escuela

Mientras los agentes investigaban lo ocurrido, las autoridades mantuvieron el edificio asegurado por precaución y señalaron que los estudiantes que permanecían en el interior estaban a salvo.

“No hay una amenaza activa para la escuela”, informó la policía.

La condición de seguridad fue levantada alrededor de las 9:15 a.m. y las operaciones de Burke High School regresaron a la normalidad.

Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre la identidad de la persona herida, la persona detenida o las circunstancias que llevaron al tiroteo.

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