Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 1 al 7 de octubre

Jueves 1

Nueva exhibición en el Warner Bros. Studio Tour

Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, el Warner Bros. Studio Tour (3400 Warner Blvd., Burbank) agregó en la exhibición Stage 48: Script to Screen, vestuario que ha sido utilizado por estrellas latinas, entre ellas Pedro Pascal, Jenna Ortega y Anya Taylor-Joy, en películas y series de televisión. Por tiempo indefinido. Boletos desde $68. Informes wbstudiotour.com.

Foto: Warner Bros. Studios

Julieta Venegas en el Wiltern

Julieta Venegas está de gira con su nuevo disco, “Norteña”, que dedica a la región mexicana donde se crió. Actuará en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) por dos noches. Hoy jueves 1 y viernes 2 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Mezcalent

Exhibición de fotos en el Museo Huntington

Laura Aguilar: Day of the Dead, en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), presenta fotografías de la reciente adquisición que hizo el museo de la serie del Día de los Muertos de esta artista. Habrá un altar dedicado a Aguilar diseñado por Sybil Venegas y Christopher Velasco, custodios del patrimonio de Laura Aguilar. Termina el 1 de marzo. Boletos desde $5. Informes huntington.org.

Foto: Museo Huntington

Monstruos en Legoland

El parque Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) inauguró su nueva Brick or Treat Street, un vecindario con casas donde habitan criaturas como Wacky Witch, Mummy, Scarecrow, Spider Lady y Wolf Guy. La calle incluye seis casas de tamaño real donde viven estas figuras dispuestas a tomarse fotos con los visitantes. En días selectos hasta el 1 de noviembre. Boletos desde $39. Informes legoland.com.

Foto: Legoland

La experiencia Don Julio en LA

La casa tequilera Don Julio en Atotonilco, Jalisco, México, trae a Los Angeles La Experiencia Don Julio: Hecho por amor. Los asistentes podrán participar en una degustación que explora los estándares, la maestría artesanal y la pasión detrás de botella. Termina hoy jueves 1 de octubre. Boletos agotados; lista de espera disponible. Entrada gratuita. Informes donjulio.com.

Foto: Cortesía

Show de horror en el Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) inauguró The Horror Show, una exposición inmersiva que explora y celebra el cine de terror. Con seis galerías con escenarios donde hay criaturas, monstruos y objetos de películas como Alien, Pesadilla en Elm Street, Drácula, Frankenstein y más. Termina el 25 de julio de 2027. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum

Más de Olivia Rodrigo en el museo Grammy

Olivia Rodrigo: Note by Note, en el museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles), amplía la experiencia de Olivia Rodrigo: The Cure Unraveled, que actualmente se exhibe en el museo. Incluye objetos de los ciclos de sus tres álbumes y sus dos giras mundiales, así como artículos del festival Daisy Chain Fields y algunas piezas nunca antes vistas. Termina el 22 de febrero. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes grammymuseum.org.

Viernes 2

Mari Froes en El Rey

Mari Froes, cantante brasileña que mezcla en sus interpretaciones sonidos de bossa nova, samba, jazz y pop alternativo, actuará en el teatro El Rey (5515 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde cantará los temas de su nuevo álbum, “Esquina do sol”. Viernes 2 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $87. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Los Parras en el Peacock

Los Parras son los hermanos Cristhian, César y Carlos, y traerán su música al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) como parte de su gira Hay más tiempo que vida. El concierto estará dedicado a su fallecido hermano, Carlos. Viernes 2 de octubre a las 8 pm. Boletos desde $52. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Sábado 3

Día de los filipinos en Wild Rivers

Wild Rivers (10000 Great Park Blvd., Irvine) dará inicio al Mes de la Herencia Filipina con una celebración familiar que destacará la cultura, el entretenimiento, la gastronomía y el espíritu comunitario de la comunidad filipina. Sábado 3 de octubre. Boletos desde $40. Informes wildrivers.com.

Festival en el museo Catalina

El Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) celebrará el Mes de la Herencia Hispana con un festival familiar en el que habrá tamales, música en vivo, actividades culturales, artesanos locales y más. Sábado 3 de octubre de 3 a 7 pm. Entrada gratuita. Informes catalinamuseum.org.