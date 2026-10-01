Arrestan a 4 custodios que torturaron a un hombre detenido en Chihuahua hasta causarle la muerte

Cuatro policías fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado agravado y tortura contra Edwin C., un interno de 45 años que murió tras ser agredido mientras se encontraba bajo custodia en instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Chihuahua.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Distrito Zona Centro retomada, los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2026, después de que Edwin acudiera a una audiencia inicial ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. El hombre se encontraba detenido por una investigación relacionada con venta de drogas.

La investigación ministerial señala que el interno fue agredido en el área de aduana y revisión. Un video incorporado a la investigación registra parte de las agresiones, entre ellas golpes, patadas y maniobras para impedirle respirar mediante agua y un trozo de tela.

Un video muestra presuntas agresiones contra un reo dentro de una celda. Cuatro policías procesales fueron detenidos por su probable relación con el caso. pic.twitter.com/wBBBoReM91 — Noti_Chihuahua (@ChihuahuaNoti) September 30, 2026

Tras la detención, un juez impuso prisión preventiva a los cuatro acusados durante una audiencia que se prolongó por aproximadamente siete horas.

El caso también derivó en una investigación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, a partir de una queja relacionada con una posible omisión o deficiencia en la custodia de una persona detenida y con las condiciones de seguridad durante su estancia.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Edwin C. y determinar las responsabilidades que correspondan.

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